Peluang Finansial Makin Terbuka, 5 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Beruntung

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, tanggal kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Melalui perhitungan tradisional, tanggal tertentu dipercaya mempunyai kecenderungan yang berhubungan dengan keberuntungan, peluang, hingga kondisi finansial.

Primbon Jawa menjadi salah satu sumber kepercayaan yang masih banyak diperbincangkan sampai sekarang. Meski demikian, berbagai ramalan di dalamnya lebih tepat dipandang sebagai bagian dari warisan budaya dan bukan sebagai kepastian mengenai masa depan.

Menariknya, terdapat sejumlah tanggal lahir yang dipercaya memiliki karakter kuat dalam melihat peluang dan mengembangkan potensi. Karena sifat tersebut, pemiliknya disebut berpeluang mengalami peningkatan rezeki.

Dikutip dari kanal YouTube Ki Nawi Krama, berikut lima tanggal lahir yang dipercaya akan segera mendapatkan rezeki secara bertubi-tubi.

1. Tanggal 28 Orang yang lahir pada tanggal 28 dipercaya memiliki kreativitas tinggi. Mereka cenderung mampu menemukan gagasan baru dan mengubahnya menjadi kesempatan yang menghasilkan.

Kemampuan melihat peluang dari situasi yang ada membuat pemilik tanggal ini sering digambarkan mempunyai potensi finansial yang baik. Ketika kreativitas tersebut disertai kerja keras dan perhitungan matang, jalan menuju kesuksesan dipercaya semakin terbuka.

2. Tanggal 21 Pemilik tanggal lahir 21 dikenal dalam ramalan sebagai pribadi yang optimistis dan penuh ide. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan dan cenderung mencari cara lain untuk mencapai tujuan.

Sikap tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa mereka mampu mengubah kondisi sulit menjadi peluang. Rezeki pun disebut dapat datang melalui gagasan kreatif yang berhasil diwujudkan menjadi sesuatu yang bernilai.

3. Tanggal 17 Tanggal 17 dipercaya mempunyai daya tarik sosial yang cukup kuat. Pemiliknya disebut mampu berkomunikasi dengan baik sehingga lebih mudah membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.