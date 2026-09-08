Selalu Cari Jalan Keluar, 5 Shio Ini Disebut Punya Mental Pemenang

JawaPos.com – Setiap orang memiliki impian yang ingin diwujudkan. Namun, perjalanan untuk mencapainya tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai hambatan yang terkadang membuat seseorang memilih berhenti di tengah jalan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter setiap shio kerap dikaitkan dengan cara seseorang menghadapi tantangan dan mengejar tujuan. Beberapa shio disebut memiliki kegigihan, keberanian, serta pola pikir yang membuat mereka tidak gampang menyerah.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang selalu berusaha mencari jalan keluar ketika menghadapi masalah. Bahkan, sesuatu yang terlihat sulit bagi orang lain justru dapat menjadi tantangan yang memacu semangat mereka.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang dipercaya memiliki tekad kuat dan tidak mudah berhenti sebelum berhasil mencapai apa yang diinginkan.

1. Monyet

Pemilik shio Monyet dikenal memiliki semangat untuk terus berkembang. Mereka tidak terbiasa mengharapkan hasil secara instan dan lebih memilih menjalani proses secara bertahap.

Ketika sudah menentukan tujuan, mereka akan menyusun langkah yang dianggap paling tepat kemudian berusaha menjalankannya secara konsisten. Hambatan yang muncul tidak selalu membuat mereka mundur.

Kesabaran menjadi salah satu kekuatan shio Monyet. Mereka mampu tetap berkonsentrasi pada tujuan meskipun harus menghadapi pekerjaan yang rumit atau membutuhkan waktu panjang.

2. Kambing