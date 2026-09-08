Bukan Soal Penghasilan Besar, 5 Weton Ini Disebut Pintar Menjaga Kekayaan

JawaPos.com – Memiliki penghasilan besar belum tentu membuat seseorang mampu mempertahankan kekayaan dalam jangka panjang. Cara mengatur pemasukan, mengendalikan pengeluaran, hingga menyiapkan kebutuhan masa depan justru menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi finansial.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, karakter seseorang juga kerap dikaitkan dengan cara mereka mengelola rezeki. Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki kecenderungan lebih hemat, teliti, dan mampu mengatur keuangan dengan baik.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut mempunyai kemampuan mengelola finansial. Meski pemasukan tidak selalu besar, mereka dipercaya mampu menjaga uang yang dimiliki sehingga perlahan dapat berkembang.

Berikut lima weton tersebut:

1. Selasa Kliwon – Cermat dalam Mengatur Pengeluaran

Pemilik weton Selasa Kliwon dipercaya memiliki karakter penuh pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Mereka tidak mudah menghabiskan uang hanya untuk memenuhi keinginan sesaat.

Ketika mendapatkan pemasukan, kebutuhan penting biasanya menjadi prioritas. Mereka juga cenderung mempertimbangkan manfaat jangka panjang sebelum menggunakan uang.

Dalam gambaran primbon Jawa, sifat penuh perhitungan tersebut membuat Selasa Kliwon dianggap mampu menjaga kondisi finansial tetap terkendali. Kebiasaan hidup sederhana dan tidak berlebihan menjadi salah satu kekuatan mereka dalam mempertahankan apa yang sudah dimiliki.

2. Jumat Wage – Sabar Mengumpulkan Kekayaan