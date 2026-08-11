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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.15 WIB

Jago Cari Uang! 5 Shio Ini Punya Naluri Finansial yang Disebut Kuat

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki kemampuan lebih dalam membaca peluang, mengembangkan karier, hingga mengatur keuangan.

Bukan semata-mata soal keberuntungan, karakter seperti keberanian mengambil keputusan, kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan kecermatan mengelola uang juga disebut menjadi modal penting untuk membangun kehidupan yang mapan.

Sejumlah shio digambarkan memiliki potensi untuk mengubah peluang menjadi sumber penghasilan. Jika kemampuan tersebut diimbangi dengan perencanaan keuangan yang baik, mereka diyakini lebih mudah membangun aset dan mencapai kestabilan ekonomi.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang dalam ramalan astrologi Tionghoa disebut memiliki potensi kuat dalam menghasilkan uang hingga mencapai kemapanan.

1. Shio Kambing

Pemilik Shio Kambing dikenal sebagai pribadi yang lembut, ramah, dan mampu menciptakan suasana harmonis di lingkungan sekitarnya.

Dalam dunia pekerjaan, karakter tersebut membuat mereka relatif mudah membangun hubungan baik dengan rekan kerja maupun mitra. Kemampuan berkomunikasi juga menjadi salah satu kelebihan yang dapat mendukung perkembangan karier.

Dari sisi finansial, Shio Kambing digambarkan cukup teliti dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran. Mereka cenderung mengutamakan kestabilan dibandingkan mengejar keuntungan besar secara terburu-buru.

Meski demikian, keberanian mengambil risiko secara terukur perlu dikembangkan. Ketika mampu membaca momentum dan memanfaatkan peluang dengan tepat, potensi finansial mereka disebut bisa berkembang lebih besar.

2. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan serta kemampuan membaca situasi. Mereka disebut cukup piawai melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain.

Karakter tersebut dapat menjadi modal penting dalam dunia bisnis maupun pekerjaan. Tidak sedikit pemilik Shio Tikus yang digambarkan nyaman ketika harus memimpin, membangun usaha, atau mengembangkan jaringan profesional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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