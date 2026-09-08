Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 8 September 2026: Jaga Daya Tahan dan Ketenangan

Ilustrasi z.odiak Libra (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Selasa, 8 September 2026, perlu mendapatkan perhatian, terutama berkaitan dengan daya tahan tubuh dan keluhan kecil yang mungkin selama ini diabaikan.
Libra sebaiknya tidak menunggu sampai kondisi tubuh benar-benar menurun untuk mulai memperhatikan kesehatan.
Keluhan ringan yang muncul berulang kali dapat menjadi pengingat bahwa tubuh membutuhkan perubahan dalam rutinitas sehari-hari.
Langkah pertama yang dapat dilakukan Libra adalah menjaga pola tidur agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan energi.
Kesibukan sebaiknya tidak membuat Libra terus mengurangi jam tidur hanya demi menyelesaikan berbagai pekerjaan.
Waktu istirahat yang lebih teratur dapat membantu tubuh menghadapi aktivitas harian dengan kondisi yang lebih baik.
Pola makan juga perlu diperhatikan karena asupan yang seimbang dapat membantu mendukung kondisi tubuh selama menjalani berbagai kegiatan.
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Jawa Pos
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