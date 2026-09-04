Makin Berumur Makin Beruntung, 5 Shio Ini Diprediksi Punya Finansial Stabil

JawaPos.com – Bertambahnya usia tidak selalu identik dengan berkurangnya produktivitas. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, sejumlah shio justru dipercaya memiliki perjalanan hidup yang semakin baik ketika memasuki usia matang.

Kemakmuran yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan jumlah harta atau kondisi rekening. Kehidupan yang tenang, hubungan sosial yang baik, kesehatan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari juga dianggap sebagai bagian dari kesejahteraan.

Orang-orang dengan shio tertentu disebut memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kehidupan lebih mapan. Kerja keras, kemampuan mengelola keuangan, keberanian mengambil peluang, hingga kesabaran dalam membangun aset dipercaya menjadi faktor yang mendukung peruntungan mereka.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang disebut memiliki peluang menikmati kehidupan semakin sejahtera hingga usia tua.

1. Shio Naga Shio Naga sering dikaitkan dengan keberuntungan dan ambisi besar dalam astrologi Tionghoa. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang memiliki dorongan kuat untuk mencapai target, termasuk dalam urusan karier dan bisnis.

Pemilik shio Naga yang lahir pada 1964, 1988, 2000, dan 2012 disebut memiliki potensi untuk membangun kehidupan yang mapan. Kemajuan karier maupun keberhasilan dalam menjalankan usaha dipercaya dapat menjadi sumber kemakmuran di kemudian hari.

Namun, keberuntungan tersebut tidak dianggap datang begitu saja. Kegigihan dan kemampuan mempertahankan konsistensi menjadi hal penting agar peluang yang datang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Jika kerja keras dipadukan dengan perencanaan yang baik, perjalanan panjang tersebut diyakini dapat membawa Shio Naga menuju kondisi finansial yang lebih nyaman ketika memasuki usia lanjut.

2. Shio Tikus Kecerdikan dan kemampuan membaca situasi menjadi karakter yang sering dilekatkan pada Shio Tikus. Dalam urusan keuangan, mereka dipercaya memiliki naluri yang cukup kuat untuk melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain.