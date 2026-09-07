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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 8 September 2026 | 03.10 WIB

9 Hal yang Pasti Dilakukan Orang dengan Kesehatan Mental Stabil dalam Kehidupan Sehari-hari

Ilustrasi orang dengan kesehatan mental stabil (magnific) - Image

Ilustrasi orang dengan kesehatan mental stabil (magnific)

 

JawaPos.com - Kesehatan mental yang stabil bukan berarti seseorang selalu merasa bahagia, tidak pernah sedih, atau terbebas dari masalah. 

Setiap orang tetap dapat mengalami stres, kecewa, cemas, marah, maupun menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan.

Lalu yang membedakan adalah, bagaimana seseorang menghadapi berbagai emosi dan tekanan tersebut. 

Orang yang memiliki keseimbangan mental dan emosional biasanya memiliki cara tertentu untuk mengelola perasaan, menjaga dirinya tetap terhubung dengan kehidupan, serta menemukan aktivitas yang membuat hari-harinya terasa lebih bermakna.

Menariknya, kebiasaan tersebut tidak selalu berupa aktivitas besar. Hal-hal sederhana seperti menulis jurnal, berjalan kaki, mencoba pengalaman baru, atau menikmati kegiatan kreatif dapat menjadi bagian dari rutinitas seseorang.

Dirangkum dari laman YourTango, artikel ini akan membahas sembilan kebiasaan yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang secara mental dan emosional lebih stabil, terutama aktivitas yang membantu mereka mengekspresikan diri, mengelola emosi, membangun pengalaman baru, dan menikmati kehidupan.

Berikut sembilan kebiasaan yang menarik untuk diperhatikan.

1. Menekuni Aktivitas Kreatif Tanpa Takut Hasilnya Tidak Sempurna

Orang dengan kondisi mental dan emosional yang relatif stabil biasanya tidak selalu menuntut dirinya menjadi sempurna dalam segala hal. 

Salah satu bentuknya terlihat dari kesediaan mereka melakukan aktivitas kreatif hanya karena menikmatinya, bukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan.

Menggambar, melukis, menulis, membuat kerajinan, bermain musik, memasak, atau aktivitas kreatif lainnya dapat menjadi ruang untuk berekspresi. Mereka tidak harus menjadi ahli terlebih dahulu untuk berani mencoba.

YourTango menyoroti bahwa orang yang stabil secara emosional cenderung nyaman menjadi dirinya sendiri dan tidak terlalu takut melakukan kesalahan ketika mencoba sesuatu yang baru. Kesalahan justru dapat dilihat sebagai bagian dari proses belajar.

Sikap ini penting karena terlalu takut gagal dapat membuat seseorang terus-menerus menahan diri. Sebaliknya, ketika seseorang mampu menikmati proses, tekanan untuk selalu menghasilkan sesuatu yang sempurna menjadi lebih kecil.

Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan sederhana ini dapat membantu seseorang memiliki ruang pribadi untuk beristirahat dari tuntutan pekerjaan maupun kehidupan sosial.

Tidak perlu menghasilkan karya yang luar biasa. Terkadang, membuat sesuatu hanya untuk kesenangan pribadi sudah cukup.

Pada akhirnya, aktivitas kreatif bukan sekadar menghasilkan karya, tetapi memberikan kesempatan bagi seseorang untuk bermain, bereksperimen, dan menikmati dirinya sendiri tanpa tekanan untuk selalu terlihat hebat.

Editor: Novia Tri Astuti
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