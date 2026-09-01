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Rabbany Wanadriani
Rabu, 2 September 2026 | 06.10 WIB

Punya Strategi Finansial Kuat, 4 Zodiak Ini Tetap Stabil Saat Ekonomi Lesu

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kondisi ekonomi yang tidak menentu sering membuat banyak orang harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Namun, ada sebagian orang yang tampaknya selalu memiliki cadangan finansial meski situasi ekonomi sedang kurang bersahabat.

Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan kecenderungan mereka dalam mengelola berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keuangan. Beberapa zodiak dipercaya memiliki sifat yang lebih disiplin, penuh perhitungan, dan mampu melihat peluang finansial.

Meski tentu saja kemampuan mengelola uang tidak ditentukan oleh zodiak semata, astrologi menggambarkan sejumlah karakter yang dianggap mendukung kestabilan finansial.

Dilansir dari AstroTalk, berikut empat zodiak yang dikenal memiliki kecenderungan pandai menjaga kondisi keuangan meski perekonomian sedang sulit.

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai pribadi yang sangat mengutamakan keamanan dan kestabilan. Karena itu, urusan finansial biasanya menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian serius.

Pemilik zodiak ini cenderung tidak gegabah ketika menggunakan uang. Mereka lebih nyaman menyusun rencana, menabung secara rutin, dan menghindari keputusan yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

Taurus juga bukan tipe yang terburu-buru mengejar kekayaan. Mereka lebih memilih membangun kondisi finansial sedikit demi sedikit tetapi konsisten.

Kebiasaan tersebut membuat Taurus digambarkan mampu mempertahankan kondisi keuangannya ketika keadaan ekonomi sedang penuh tekanan.

2. Capricorn

Capricorn memiliki reputasi sebagai sosok pekerja keras, disiplin, dan memiliki perencanaan matang. Karakter tersebut membuat mereka cukup berhati-hati ketika berhubungan dengan uang.

Mereka terbiasa memikirkan kebutuhan jangka panjang dan tidak mudah tergoda untuk menghabiskan penghasilan demi kesenangan sesaat.

Dalam hal investasi, Capricorn cenderung memilih strategi yang sudah dipertimbangkan secara matang. Mereka bersedia menunggu lebih lama selama keputusan tersebut dianggap mampu memberikan hasil yang stabil.

Sikap disiplin dan kesabaran inilah yang membuat Capricorn dipercaya memiliki kemampuan menjaga keamanan finansial dalam berbagai kondisi.

3. Virgo

Virgo merupakan zodiak yang terkenal sangat memperhatikan detail. Kebiasaan tersebut juga dapat terlihat ketika mereka mengatur pemasukan dan pengeluaran.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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