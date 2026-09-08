Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 8 September 2026 | 15.37 WIB

Bumi Kepetak: 4 Weton Pekerja Keras dan Tahan Banting Menurut Primbon Jawa

Weton Bumi Kepetak pekerja keras menurut Primbon Jawa / foto : Magnific/pressfoto - Image

Weton Bumi Kepetak pekerja keras menurut Primbon Jawa / foto : Magnific/pressfoto

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Bumi Kepetak untuk weton dengan watak rajin, ulet, dan tahan banting.

Golongan weton ini dipercaya mampu meraih kesuksesan dan kekayaan berkat kerja keras yang konsisten.

Kegigihan menghadapi berbagai tantangan hidup menjadi ciri khas yang melekat pada kategori weton ini.

Dilansir dari akun YouTube Dicky Music Channel pada Selasa (8/9), disebutkan empat weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Bumi Kepetak tersebut.

1. Minggu pon

Weton Minggu Pon berada di bawah naungan lintang patrem yang membentuk sifat suka akan kemewahan.

Kebaikan hati serta welas asih tetap melekat kuat dalam membantu saudara yang sedang kesusahan.

Kesenangan bertukar pikiran membuat mereka memiliki banyak teman berkat sifat humoris yang dimiliki.

Ketidaksukaan terhadap perendahan atau penghinaan menjadi salah satu karakter menonjol yang mereka miliki.

Naungan kala tinantang memberi keberanian untuk membantah pemikiran orang lain yang tidak sependapat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Kesalahan yang Dilakukan oleh Orang yang Menganggap Dirinya Pekerja Keras Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Kesalahan yang Dilakukan oleh Orang yang Menganggap Dirinya Pekerja Keras Menurut Psikologi

Selasa, 1 September 2026 | 21.22 WIB

Dikenal Pekerja Keras, 10 Weton Ini Konon Bakal Menikmati Rezeki Besar - Image
Zodiak

Dikenal Pekerja Keras, 10 Weton Ini Konon Bakal Menikmati Rezeki Besar

Kamis, 13 Agustus 2026 | 21.50 WIB

Ilusi Optik: Apa yang Dilihat Lebih Dulu Bisa Bongkar Sifat Aslimu, Karismatik Atau Pekerja Keras - Image
Kepribadian

Ilusi Optik: Apa yang Dilihat Lebih Dulu Bisa Bongkar Sifat Aslimu, Karismatik Atau Pekerja Keras

Jumat, 7 Agustus 2026 | 09.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore