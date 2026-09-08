Bumi Kepetak: 4 Weton Pekerja Keras dan Tahan Banting Menurut Primbon Jawa

Weton Bumi Kepetak pekerja keras menurut Primbon Jawa / foto : Magnific/pressfoto
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Bumi Kepetak untuk weton dengan watak rajin, ulet, dan tahan banting.
Golongan weton ini dipercaya mampu meraih kesuksesan dan kekayaan berkat kerja keras yang konsisten.
Kegigihan menghadapi berbagai tantangan hidup menjadi ciri khas yang melekat pada kategori weton ini.
Dilansir dari akun YouTube Dicky Music Channel pada Selasa (8/9), disebutkan empat weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Bumi Kepetak tersebut.
1. Minggu pon
Weton Minggu Pon berada di bawah naungan lintang patrem yang membentuk sifat suka akan kemewahan.
Kebaikan hati serta welas asih tetap melekat kuat dalam membantu saudara yang sedang kesusahan.
Kesenangan bertukar pikiran membuat mereka memiliki banyak teman berkat sifat humoris yang dimiliki.
Ketidaksukaan terhadap perendahan atau penghinaan menjadi salah satu karakter menonjol yang mereka miliki.
Naungan kala tinantang memberi keberanian untuk membantah pemikiran orang lain yang tidak sependapat.
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Jawa Pos
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