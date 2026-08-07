Ilusi Optik: Apa yang Dilihat Lebih Dulu Bisa Bongkar Sifat Aslimu, Karismatik Atau Pekerja Keras

Ilustrasi tes ilusi optik bongkar sifat asli karismatik atau pekerja keras (freepik)
JawaPos.com - Gambar-gambar ini dirancang khusus menggunakan prinsip psikologi persepsi, sehingga apa yang pertama kali tertangkap oleh mata bisa membuka rahasia cara berpikir, kebiasaan, bahkan karakter seseorang.
Tak heran jika banyak orang tertarik mencoba karena selain seru, tes ini juga bikin penasaran.
Salah satu tes terbaru yang sedang ramai di TikTok ini dibagikan oleh Mia Yilin, seorang kreator konten psikologi populer. Dalam gambar ilusi optik ini, kamu akan melihat elang atau gunung saat pertama kali menatapnya.
Menurut Mia, apa yang pertama kali kamu lihat akan menentukan apakah kamu tipe orang karismatik yang memesona banyak orang atau justru seorang pekerja keras yang gigih mengejar target.
Dilansir dari laman Times Of India, berikut adalah makna di balik gambar yang pertama kali kamu lihat:
Kalau elang yang pertama kali kamu lihat, tandanya kamu adalah sosok yang sangat karismatik dan pandai bergaul. Mia menjelaskan bahwa orang seperti ini punya aura alami yang memikat siapa saja.
Kamu mampu mencairkan suasana dan membuat orang lain merasa nyaman. Namun, di balik pesona itu, kamu juga sering lupa untuk menyediakan waktu bagi diri sendiri.
Mia menyarankan agar kamu tidak lupa untuk memprioritaskan kebutuhan pribadi di tengah kesibukan membahagiakan orang lain.
Sebaliknya, jika gunung yang kamu lihat pertama kali, berarti kamu tipe pekerja keras yang selalu produktif. Kamu senang menaklukkan tantangan baru dan punya kemampuan melihat keindahan dalam hal-hal sederhana.
Meski begitu, sifat perfeksionismu sering kali membuatmu rentan stres dan kelelahan. Mia mengingatkan agar kamu lebih sering meluangkan waktu untuk beristirahat agar kesehatan mental dan fisikmu tetap terjaga.
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