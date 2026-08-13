Dikenal Pekerja Keras, 10 Weton Ini Konon Bakal Menikmati Rezeki Besar

Weton pikul rezeki berlimpah dan mendadak kaya kata primbon jawa
JawaPos.com – Ramalan mengenai rezeki dan keberuntungan masih menjadi salah satu topik yang banyak menarik perhatian dalam tradisi Primbon Jawa. Salah satunya adalah prediksi mengenai weton tertentu yang disebut memiliki peluang memperoleh kelimpahan rezeki.
Dalam kepercayaan Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dalam kalender tujuh hari dan pasaran Jawa. Karakter seseorang kemudian kerap ditafsirkan berdasarkan kombinasi tersebut.
Salah satu ramalan yang beredar menyebutkan ada sejumlah weton yang memiliki karakter pekerja keras, cerdas, tekun, serta pandai melihat peluang. Sifat-sifat tersebut kemudian dikaitkan dengan kemungkinan datangnya keberuntungan dan peningkatan kondisi finansial.
Dikutip dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat 10 weton yang disebut berpotensi mengalami perubahan finansial dan memperoleh rezeki berlimpah pada bulan Agustus.
Berikut daftarnya:
1. Rabu Kliwon
Rabu Kliwon digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, mandiri, dan memiliki kemauan kuat. Mereka disebut mampu mempertahankan ketenangan ketika menghadapi persoalan sehingga tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru.
Kemampuan mencari jalan keluar dan melahirkan gagasan baru juga menjadi karakter yang dikaitkan dengan weton ini. Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, kreativitas tersebut disebut dapat membuka peluang baru.
Berdasarkan ramalan yang beredar, Rabu Kliwon berpotensi mengalami perkembangan finansial yang cukup besar pada bulan Agustus.
2. Senin Legi
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