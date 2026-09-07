Dompet Makin Tebal! 5 Shio yang Disebut Punya Bakat Alami Meraih Kekayaan

JawaPos.com – Kekayaan dan kehidupan mapan menjadi impian banyak orang. Namun, dalam astrologi Tiongkok, karakter bawaan seseorang kerap dipercaya turut memengaruhi cara mereka mengejar peluang dan mengelola kehidupan finansial.

Sejumlah shio disebut mempunyai karakter yang mendukung pencapaian materi. Mulai dari keberanian mengambil kesempatan, kemampuan mengatur keuangan, hingga kepiawaian membangun relasi, semuanya dipercaya dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Karena itu, pemilik lima shio berikut konon mempunyai potensi untuk membangun kekayaan dan mencapai kondisi finansial yang stabil.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang disebut memiliki kualitas pendukung untuk meraih kesuksesan finansial.

1. Shio Macan Pemilik Shio Macan dikenal berani, percaya diri, dan mempunyai energi besar untuk mengejar target. Karakter kepemimpinan yang kuat membuat mereka tidak mudah merasa puas dengan keadaan.

Mereka juga cenderung berani tampil dan mengambil posisi penting ketika kesempatan datang. Dalam dunia kerja maupun bisnis, keberanian tersebut dapat menjadi modal untuk membuka lebih banyak peluang.

Ditambah kemauan bekerja keras dan dorongan untuk terus berkembang, Shio Macan dipercaya mempunyai potensi besar untuk mencapai keberhasilan materi.

2. Shio Kerbau Berbeda dari Macan yang penuh keberanian, Shio Kerbau lebih dikenal dengan karakter tenang, konsisten, dan penuh perhitungan.

Mereka tidak terburu-buru mengejar kekayaan. Sebaliknya, mereka lebih memilih membangun kondisi finansial secara bertahap dan memastikan fondasi yang dibuat cukup kuat.