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Lania Monica
Selasa, 8 September 2026 | 06.18 WIB

Rezeki Mengalir dari Dunia Usaha, 10 Weton Ini Disebut Punya Bakat Jadi Juragan

Weton Ajaib yang Konon Ditakdirkan Pembawa Kekayaan Sangat Berlimpah (freepik) - Image

Weton Ajaib yang Konon Ditakdirkan Pembawa Kekayaan Sangat Berlimpah (freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran ini juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah weton yang dipercaya memiliki karakter kuat dalam urusan usaha. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang berani mengambil peluang, mampu mengelola sumber daya, serta mempunyai ketekunan untuk membangun sesuatu dari bawah.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, karakter tersebut dianggap dapat mendukung seseorang menuju kehidupan yang lebih mapan. Meski demikian, ramalan weton tetap merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan seseorang pasti kaya.

Dikutip dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut 10 weton yang disebut memiliki potensi besar menjadi juragan dan membangun kekayaan melalui usaha.

1. Senin Kliwon – Peka Membaca Peluang

Senin Kliwon digambarkan sebagai sosok yang mempunyai naluri cukup tajam dalam melihat kesempatan. Mereka cenderung cepat memahami kondisi dan mampu menemukan nilai dari sesuatu yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain.

Karakter tersebut dipercaya cocok untuk menjalankan usaha yang dimulai dari skala kecil. Dengan keberanian mengambil keputusan dan kemampuan membaca situasi, bisnis yang sederhana pun diyakini dapat berkembang secara bertahap.

2. Jumat Legi – Jago Membangun Relasi

Pemilik weton Jumat Legi dipercaya memiliki daya tarik sosial yang membuatnya mudah diterima banyak orang. Kemampuan berkomunikasi dan membangun kepercayaan menjadi modal penting dalam menjalankan bisnis.

Karena pandai menjalin hubungan, mereka disebut cocok mengembangkan usaha yang melibatkan pelanggan maupun banyak pekerja. Kemampuan menciptakan suasana nyaman juga menjadi nilai tambah ketika membangun bisnis dalam jangka panjang.

3. Rabu Pahing – Cermat Mengelola Keuangan

Rabu Pahing dikenal dengan karakter hemat, teliti, dan tidak mudah tergoda oleh keuntungan instan. Mereka lebih menyukai sesuatu yang memiliki prospek stabil daripada mengambil keputusan secara terburu-buru.

Sifat tersebut dipercaya mendukung usaha yang membutuhkan pengelolaan modal secara hati-hati. Bisnis kebutuhan sehari-hari, perdagangan, hingga sektor yang bertumbuh secara bertahap dianggap sesuai dengan karakter mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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