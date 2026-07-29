Dulu Hidup Serba Kekurangan, 10 Weton Ini Diramal Jadi Juragan Sukses

Weton sultan jadi juragan dan semua hutang terbayarkan kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang.
Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki energi positif dan dikenal sebagai “weton sultan” karena diyakini mampu melewati masa sulit hingga mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
Ramalan tersebut menyebut pemilik weton tertentu memiliki sifat pekerja keras, jiwa kepemimpinan, serta kemampuan bangkit ketika menghadapi berbagai tantangan.
Meski demikian, keberhasilan dalam kehidupan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, dan kerja keras masing-masing individu.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut sepuluh weton yang disebut berpotensi mengalami perubahan besar dari kesulitan menuju kesuksesan menurut Primbon Jawa.
Kamis Pahing dipercaya memiliki karakter yang dermawan, rendah hati, dan senang membantu orang lain.
Pemilik weton ini dikenal tidak mudah perhitungan ketika memberikan bantuan kepada sesama.
Dalam pekerjaan, mereka disebut memiliki kemampuan berkembang karena selalu menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh.
Sikap tulus dan kepedulian yang dimiliki membuat Kamis Pahing dipercaya mampu mendapatkan kepercayaan besar dari lingkungan sekitar.
Pemilik weton Senin Pahing dikenal memiliki kepribadian sederhana, jujur, dan mudah beradaptasi.
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