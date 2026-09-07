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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 8 September 2026 | 06.16 WIB

Dijuluki Magnet Kekayaan, 6 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki Tak Biasa

seseorang yang menggenggam gelar juragan./Freepik/vladimirpolikarpov - Image

seseorang yang menggenggam gelar juragan./Freepik/vladimirpolikarpov

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, Primbon Jawa kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk memahami berbagai aspek kehidupan, mulai dari karakter seseorang hingga peruntungan dan rezeki. Salah satu unsur yang cukup populer adalah weton, yakni perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa.

Setiap weton dipercaya mempunyai karakter serta peruntungan yang berbeda. Dalam ramalan populer, ada sejumlah weton yang dianggap mempunyai peluang besar untuk memperoleh kemapanan karena rezekinya dapat muncul melalui berbagai jalan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut memiliki daya tarik rezeki kuat. Pemilik weton tersebut diyakini berpeluang memperoleh keuntungan dari sumber yang terkadang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.

Berikut keenam weton tersebut:

1. Rabu Legi – Mudah Membuka Jalan Rezeki

Pemilik weton Rabu Legi digambarkan sebagai pribadi yang mudah membangun hubungan dengan orang lain. Sikap ramah dan kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu kekuatan yang dipercaya dapat membuka banyak kesempatan.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, mereka disebut mempunyai naluri yang cukup baik dalam melihat peluang. Bahkan, kesempatan menguntungkan terkadang datang melalui jaringan pertemanan atau orang yang sebelumnya tidak terlalu dikenal.

Karena itu, kemampuan menjaga relasi menjadi salah satu modal penting bagi Rabu Legi. Semakin luas pergaulan yang dibangun, semakin banyak pula kemungkinan pintu rezeki yang terbuka.

2. Jumat Kliwon – Pantang Menyerah Mengejar Kemapanan

Jumat Kliwon termasuk weton yang dalam ramalan primbon sering dikaitkan dengan karakter kuat dan daya juang tinggi. Mereka digambarkan tidak mudah berhenti ketika menghadapi kegagalan.

Kemampuan bangkit setelah mengalami kesulitan menjadi salah satu keunggulan mereka. Ketika satu peluang tertutup, mereka cenderung mencari alternatif lain untuk tetap bergerak maju.

Rezeki tambahan bagi Jumat Kliwon dipercaya dapat muncul melalui berbagai sumber, seperti pekerjaan sampingan, peluang usaha, maupun kesempatan yang datang secara tiba-tiba.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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