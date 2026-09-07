7 Shio yang Dipercaya Punya Aura Rezeki Kuat, Hidupnya Penuh Peluang

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan mulus. Ada masa ketika keberuntungan terasa berpihak, tetapi ada pula saat berbagai rintangan datang silih berganti.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Dari 12 shio yang dikenal, beberapa di antaranya dipercaya mempunyai aura keberuntungan dan kemampuan alami dalam menarik berbagai peluang.
Keberuntungan tersebut tidak selalu berbentuk uang. Kesempatan berharga, relasi yang mendukung, kepercayaan dari orang lain, hingga kemampuan menemukan jalan keluar dari situasi sulit juga dianggap sebagai bentuk rezeki.
Dilansir dari Naurakom, berikut tujuh shio yang disebut memiliki magnet rezeki kuat dan kerap dikelilingi keberuntungan.
Naga merupakan salah satu simbol yang sangat kuat dalam kebudayaan Tiongkok. Makhluk mitologis ini kerap dikaitkan dengan kekuatan, keberuntungan, kemakmuran, dan kebesaran.
Karena itu, pemilik Shio Naga dipercaya mempunyai aura yang membuatnya mudah mendapatkan berbagai kesempatan. Rezeki yang datang tidak selalu berupa materi, tetapi juga dapat berbentuk jabatan, kepercayaan, pengaruh, maupun kesempatan besar.
Mereka juga digambarkan mempunyai kemampuan untuk membawa perubahan positif dalam lingkungan tempatnya berada.
Berbeda dari Naga yang identik dengan kekuatan, keberuntungan Shio Kelinci disebut hadir melalui cara yang lebih lembut.
Mereka dikenal ramah, mudah bergaul, dan mampu membuat orang lain merasa nyaman. Karakter tersebut dapat membantu mereka membangun hubungan yang kuat dengan banyak orang.
Dari hubungan tersebut, berbagai peluang bisa terbuka. Rezeki Shio Kelinci dipercaya dapat datang melalui kerja sama, diplomasi, kreativitas, hingga bidang yang berkaitan dengan seni dan keindahan.
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Jawa Pos
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