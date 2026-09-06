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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 6 September 2026 | 22.06 WIB

Jadi Magnet Kekayaan, 6 Shio Ini Diprediksi Punya Aura Rezeki yang Kuat

seseorang yang menarik kekayaan./Freepik/user25451090 - Image

seseorang yang menarik kekayaan./Freepik/user25451090

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter, energi, dan perjalanan kehidupan yang berbeda.

Ada shio yang dikenal karena kegigihannya dalam bekerja, sementara yang lain disebut mempunyai kreativitas, keberanian, intuisi, atau karisma yang kuat.

Dari 12 shio yang ada, beberapa di antaranya dipercaya mempunyai aura khusus yang berkaitan dengan keberuntungan dan kelancaran rezeki. Aura tersebut dalam ramalan disebut dapat membuat peluang finansial lebih mudah datang.

Meski demikian, keberuntungan tetap perlu diimbangi dengan kerja keras, kerendahan hati, serta kemampuan mengelola keuangan agar peluang yang datang tidak berlalu begitu saja.

Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki aura sebagai magnet rezeki?

Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, berikut enam shio yang dipercaya mempunyai daya tarik istimewa terhadap kekayaan dan peluang finansial menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Tikus – Cerdas Membaca Peluang

Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan, kecepatan berpikir, serta kemampuan menyusun strategi.

Mereka disebut mempunyai kepekaan yang cukup kuat dalam melihat kesempatan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan urusan finansial. Ketika orang lain belum menyadari adanya peluang, shio Tikus dipercaya sudah lebih dahulu mempertimbangkan cara untuk memanfaatkannya.

Kemampuan mengubah kesempatan sederhana menjadi sesuatu yang bernilai menjadi salah satu keunggulan mereka.

Dalam ramalan astrologi, karakter tersebut membuat shio Tikus seolah memiliki daya tarik tersendiri terhadap rezeki. Peluang kerja sama, bisnis, maupun keuntungan tak terduga disebut dapat lebih mudah menghampiri mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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