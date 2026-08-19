Punya Aura Rezeki Kuat, 7 Weton Ini Diprediksi Hidup Penuh Kemudahan

Weton dikaruniai rezeki hingga uang dan harta kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.
Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki daya tarik rezeki kuat. Pemiliknya diyakini lebih mudah menemukan peluang dan memperoleh kemudahan dalam berbagai urusan kehidupan.
Istilah "mustika rezeki" dalam ramalan tersebut menggambarkan keberuntungan yang dipercaya melekat pada weton tertentu. Meski demikian, hal ini merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, bukan sebuah kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut tujuh weton yang disebut memiliki aura rezeki kuat menurut Primbon Jawa.
Minggu Legi memiliki neptu 10, yang berasal dari nilai Minggu sebesar 5 dan Legi sebesar 5. Dalam perhitungan Primbon Jawa yang digunakan dalam ramalan tersebut, weton ini masuk kategori Dangu Watu.
Orang yang lahir pada Minggu Legi digambarkan sebagai pribadi yang tegas, tenang, dan memiliki tekad kuat. Mereka mungkin tidak banyak berbicara, tetapi biasanya mempunyai tujuan yang jelas.
Ambisi untuk terus berkembang juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Setelah berhasil mencapai suatu target, mereka cenderung kembali menetapkan tujuan berikutnya.
Wawasan dan kemampuan berpikir yang dimiliki membuat mereka kerap menjadi tempat orang lain mencari pertimbangan atau nasihat.
Selasa Pon mempunyai neptu 10 dari kombinasi nilai Selasa 3 dan Pon 7. Weton ini juga disebut berada dalam kelompok Dangu Watu.
Pemilik Selasa Pon digambarkan sebagai sosok pemberani dan memiliki keteguhan dalam menghadapi persoalan. Ketika menghadapi kesulitan, mereka cenderung berusaha bertahan dan mencari jalan keluar daripada menyerah begitu saja.
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Jawa Pos
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