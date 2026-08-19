Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.37 WIB

Punya Aura Rezeki Kuat, 7 Weton Ini Diprediksi Hidup Penuh Kemudahan

Weton dikaruniai rezeki hingga uang dan harta kata primbon jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton dikaruniai rezeki hingga uang dan harta kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengenali hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki daya tarik rezeki kuat. Pemiliknya diyakini lebih mudah menemukan peluang dan memperoleh kemudahan dalam berbagai urusan kehidupan.

Istilah "mustika rezeki" dalam ramalan tersebut menggambarkan keberuntungan yang dipercaya melekat pada weton tertentu. Meski demikian, hal ini merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, bukan sebuah kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut tujuh weton yang disebut memiliki aura rezeki kuat menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Legi

Minggu Legi memiliki neptu 10, yang berasal dari nilai Minggu sebesar 5 dan Legi sebesar 5. Dalam perhitungan Primbon Jawa yang digunakan dalam ramalan tersebut, weton ini masuk kategori Dangu Watu.

Orang yang lahir pada Minggu Legi digambarkan sebagai pribadi yang tegas, tenang, dan memiliki tekad kuat. Mereka mungkin tidak banyak berbicara, tetapi biasanya mempunyai tujuan yang jelas.

Ambisi untuk terus berkembang juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Setelah berhasil mencapai suatu target, mereka cenderung kembali menetapkan tujuan berikutnya.

Wawasan dan kemampuan berpikir yang dimiliki membuat mereka kerap menjadi tempat orang lain mencari pertimbangan atau nasihat.

2. Selasa Pon

Selasa Pon mempunyai neptu 10 dari kombinasi nilai Selasa 3 dan Pon 7. Weton ini juga disebut berada dalam kelompok Dangu Watu.

Pemilik Selasa Pon digambarkan sebagai sosok pemberani dan memiliki keteguhan dalam menghadapi persoalan. Ketika menghadapi kesulitan, mereka cenderung berusaha bertahan dan mencari jalan keluar daripada menyerah begitu saja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hobi Berbagi, 6 Shio Ini Dipercaya Punya Aura Rezeki yang Kuat - Image
Zodiak

Hobi Berbagi, 6 Shio Ini Dipercaya Punya Aura Rezeki yang Kuat

Senin, 10 Agustus 2026 | 01.34 WIB

Disebut Sulit Tersaingi, 7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Aura Rezeki yang Kuat - Image
Zodiak

Disebut Sulit Tersaingi, 7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Aura Rezeki yang Kuat

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.11 WIB

5 Zodiak yang Konon Punya Aura Rezeki Kuat dan Mudah Menarik Keberuntungan, Apa Saja? - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Konon Punya Aura Rezeki Kuat dan Mudah Menarik Keberuntungan, Apa Saja?

Selasa, 14 Juli 2026 | 03.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore