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Rabbany Wanadriani
Senin, 10 Agustus 2026 | 01.34 WIB

Hobi Berbagi, 6 Shio Ini Dipercaya Punya Aura Rezeki yang Kuat

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Berbagi kepada sesama bisa dilakukan dengan banyak cara. Tidak selalu berupa uang, kebaikan juga dapat diwujudkan melalui waktu, tenaga, perhatian, hingga dukungan kepada orang yang sedang membutuhkan.

Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio dikenal mempunyai karakter yang hangat, peduli, dan senang membantu orang lain. Sifat dermawan tersebut kemudian sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kelancaran rezeki.

Bagi sebagian orang, keyakinan tersebut menjadi pengingat bahwa berbagi bukan hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga dapat menghadirkan kepuasan batin bagi diri sendiri.

Lantas, shio apa saja yang dikenal suka berbagi dan disebut memiliki hoki finansial? Dilansir dari kanal Naura Kom, berikut enam di antaranya.

1. Shio Ayam

Shio Ayam termasuk salah satu shio yang dikenal memiliki sifat baik hati dan cukup mudah tergerak untuk membantu orang lain.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, shio ini juga disebut memiliki peluang memperoleh keberuntungan dalam urusan finansial. Karena itu, mereka dianjurkan untuk tidak lupa menyisihkan sebagian rezeki untuk berbagi.

Kebiasaan membantu sesama dipercaya dapat membawa energi positif dalam kehidupan Shio Ayam. Semakin tulus mereka berbagi tanpa mengharapkan balasan, semakin besar pula rasa syukur dan kepuasan yang bisa diperoleh.

2. Shio Babi

Shio Babi sering digambarkan sebagai pribadi yang menikmati kehidupan dan tidak terlalu ragu mengeluarkan uang untuk hal-hal yang disukai.

Karakter tersebut membuat mereka perlu lebih bijak dalam mengatur keuangan. Salah satu cara yang dipercaya dapat menyeimbangkan kebiasaan tersebut adalah menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang yang membutuhkan.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, sifat dermawan Shio Babi disebut dapat membawa keberuntungan tambahan. Berbagi juga menjadi cara untuk menjaga agar kesenangan menikmati hasil kerja tetap diiringi kepedulian terhadap sesama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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