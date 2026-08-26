5 Zodiak yang Tidak Pernah Memasang Budget Saat Berbelanja, Ugal-Ugalan Menghabiskan Anggaran

JawaPos.com-Ada dua tipe orang di dunia. Mereka yang sangat disiplin dalam menabung dan mereka yang berbelanja soalah punya unlimited saldo.

Meski banyak orang memiliki budget tertentu dalam berbelanja,kelima zodiak ini seolah tidak peduli sampai uang mereka benar-benar habis.

Mereka percaya bahwa seseorang terkadang perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang lebih banyak. Sementara berhemat justru dianggap dapat menghambat aliran rezeki.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (26/08) berikut zodiak yang hobi berbelanja secara ugal-ugalan.

Pisces

Pisces kerap menghabiskan uangnya untuk berbelanja. Mereka menganggap uang sebagai sebuah hal yang bisa dicari, sehingga tidak perlu takut saat harus berada dalam kondisi tidak punya uang. Meski pisces memiliki banyak kelebihan, namun mengatur keuangan bukan selalu menjadi kemampuan terbaik anda.

Libra

Libra suka bersenang-senang dan menikmati berbagai hal mewah dalam hidup. Anda juga tidak takut saat harus mengeluarkan uang lebih banyak. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika anda senang memprioritaskan hal-hal tersebut dalam kehidupan. Meski demikian, bukan berarti anda sama sekali tidak bisa bertanggungjawab. Hanya saja libra kerap bersikap impulsif.

Sagittarius

Sagittarius seolah berpikir bahwa uang datang dan pergi dengan mudah. Mereka seperti merasa uang bisa dicari. Meskipun perilaku tersebut sedikit ceroboh, berbagai hal biasanya tetap berjalan baik untuk mereka. Mulai dari kenaikan gaji yang tidak terduga, sampai menemukan uang secara kebetulan.

Gemini