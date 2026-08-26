5 Zodiak yang Tidak Pernah Memasang Budget Saat Berbelanja, Ugal-Ugalan Menghabiskan Anggaran

Ilustrasi shopping/Magnific
JawaPos.com-Ada dua tipe orang di dunia. Mereka yang sangat disiplin dalam menabung dan mereka yang berbelanja soalah punya unlimited saldo.
Meski banyak orang memiliki budget tertentu dalam berbelanja,kelima zodiak ini seolah tidak peduli sampai uang mereka benar-benar habis.
Mereka percaya bahwa seseorang terkadang perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan uang lebih banyak. Sementara berhemat justru dianggap dapat menghambat aliran rezeki.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (26/08) berikut zodiak yang hobi berbelanja secara ugal-ugalan.
Pisces
Pisces kerap menghabiskan uangnya untuk berbelanja. Mereka menganggap uang sebagai sebuah hal yang bisa dicari, sehingga tidak perlu takut saat harus berada dalam kondisi tidak punya uang. Meski pisces memiliki banyak kelebihan, namun mengatur keuangan bukan selalu menjadi kemampuan terbaik anda.
Libra
Libra suka bersenang-senang dan menikmati berbagai hal mewah dalam hidup. Anda juga tidak takut saat harus mengeluarkan uang lebih banyak. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika anda senang memprioritaskan hal-hal tersebut dalam kehidupan. Meski demikian, bukan berarti anda sama sekali tidak bisa bertanggungjawab. Hanya saja libra kerap bersikap impulsif.
Sagittarius
Sagittarius seolah berpikir bahwa uang datang dan pergi dengan mudah. Mereka seperti merasa uang bisa dicari. Meskipun perilaku tersebut sedikit ceroboh, berbagai hal biasanya tetap berjalan baik untuk mereka. Mulai dari kenaikan gaji yang tidak terduga, sampai menemukan uang secara kebetulan.
Gemini
Gemini kerap berbelanja meskipun anggarannya sedang seret. Tidak jarang mereka kesulitan untuk tetap hemat disaat tanggal tua. Langkah pertama yang perlu dilakukan mereka adalah mencari cara untuk menenangkan diri dan mengingat kembali rencana keuangan yang sudah mereka buat di awal bulan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti