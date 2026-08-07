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Dinarsa Kurniawan
Jumat, 7 Agustus 2026 | 18.05 WIB

Promo HUT RI ke-81 makin Ramai, Diskon hingga 81 Persen Warnai Belanja Sepanjang Agustus

Ilustrasi berbelanja di mal Ciputra World Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi berbelanja di mal Ciputra World Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)

 

JawaPos.com - Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dimanfaatkan banyak pelaku usaha untuk menghadirkan berbagai program belanja yang lebih hemat.

Beragam promo tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga menikmati liburan selama Agustus dengan pengeluaran yang lebih efisien.

"Perayaan kemerdekaan adalah momentum yang tepat untuk memberikan apresiasi nyata bagi masyarakat Indonesia," ujar Direktur PT Indodana Multi Finance, Iwan Dewanto.

Menurutnya, melalui program Diskonesia, Indodana PayLater ingin menghadirkan kemudahan akses pembiayaan sekaligus pengalaman berbelanja yang lebih terjangkau selama bulan kemerdekaan.

PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance), perusahaan penyedia layanan Buy Now Pay Later (BNPL) yang telah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meluncurkan program Diskonesia melalui layanan Indodana PayLater.

Program ini berlangsung sepanjang 1–31 Agustus 2026 dengan berbagai promo di sejumlah merchant pilihan. "Kami ingin membantu masyarakat merayakan bulan kemerdekaan dengan lebih seru dan menyenangkan melalui kemudahan transaksi yang fleksibel," lanjut Iwan.

Selama program berlangsung, pengguna dapat menikmati diskon hingga 81 persen di berbagai gerai favorit. Sementara itu, pengguna baru berkesempatan memperoleh promo khusus hanya dengan Rp 10 ribu. Indodana Finance juga menyiapkan hadiah berupa tiga unit MacBook Neo bagi pengguna terpilih.

Promo tersebut mencakup beragam kategori kebutuhan. Untuk kuliner, pengguna dapat menikmati penawaran di Baby Dutch Pancake, KFC, Nanny's Pavillon, Shihlin, dan Yoshinoya.

Di kategori fesyen, promo tersedia di Eiger, Hush Puppies, Sports Station, dan Zalora. Adapun kebutuhan harian dapat dipenuhi melalui Alfagift serta KlikIndomaret.

Bagi masyarakat yang berencana bepergian saat libur kemerdekaan, promo juga tersedia untuk pembelian tiket melalui Citilink, Garuda Indonesia, dan Access by KAI.

Sementara itu, kategori gadget dan elektronik menghadirkan penawaran di AGRES.ID, DJI, DOSS, Electronic City, Erablue, Erafone, Hartono Elektronik, iBox, KLIKnKLIK, Mitra10, OPPO, Samsung, Sentral Komputer, Sony Center, serta Urban Republic.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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