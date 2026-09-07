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Rabbany Wanadriani
Senin, 7 September 2026 | 21.02 WIB

14 Tanggal Lahir yang Dikaitkan dengan Karakter Percaya Diri dan Ambisius

ilustrasi orang yang percaya diri. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang percaya diri. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kepercayaan diri menjadi salah satu karakter yang membuat seseorang terlihat lebih berani dalam mengambil keputusan, mengejar tujuan, maupun menunjukkan kemampuan dirinya.

Dalam numerologi, tanggal kelahiran tertentu dipercaya memiliki kaitan dengan karakter seseorang, termasuk kecenderungan untuk tampil percaya diri. Namun, rasa percaya diri yang terlalu dominan juga dapat menimbulkan kesan negatif apabila tidak diimbangi dengan kepedulian terhadap orang lain.

Seseorang yang terlalu yakin pada kemampuan sendiri, misalnya, bisa saja dianggap sombong atau kurang peka terhadap perasaan di sekitarnya. Begitu pula perhatian berlebihan terhadap pencapaian dan penampilan diri dapat membuat hubungan dengan orang lain menjadi kurang seimbang.

Dilansir dari English Jagran, berikut sejumlah tanggal lahir yang dalam numerologi dikaitkan dengan karakter percaya diri tinggi.

1. Tanggal 10, 19, dan 28

Mereka yang lahir pada tanggal 10, 19, atau 28 disebut mempunyai karakter mandiri serta kemampuan mengandalkan diri sendiri. Intuisi yang kuat juga menjadi salah satu sifat yang kerap dikaitkan dengan kelompok ini.

Kepercayaan diri dan dorongan untuk mencapai target membuat mereka terlihat ambisius. Namun, fokus yang terlalu besar terhadap tujuan pribadi terkadang dapat membuat mereka terkesan hanya memikirkan kepentingan sendiri.

Belajar mendengarkan orang lain dan memahami perasaan di sekitarnya dapat membantu mereka membangun hubungan yang lebih sehat tanpa harus kehilangan karakter mandirinya.

2. Tanggal 3, 12, dan 21

Orang yang lahir pada tanggal 3, 12, dan 21 digambarkan sebagai pribadi yang kreatif, komunikatif, serta mudah menarik perhatian.

Mereka biasanya menyukai apresiasi dan merasa senang ketika mendapatkan pengakuan atas apa yang dilakukan. Sisi tersebut dapat menjadi kekuatan, terutama dalam lingkungan yang membutuhkan kemampuan berbicara dan bersosialisasi.

Akan tetapi, kebutuhan akan pujian yang terlalu besar berpotensi membuat mereka lebih mementingkan perasaan sendiri. Kepekaan terhadap emosi orang lain menjadi hal penting agar pesona dan rasa percaya diri tersebut tidak berubah menjadi kesan egois.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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