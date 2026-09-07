Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 7 September 2026: Saatnya Pulihkan Energi

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Senin, 7 September 2026 menunjukkan kesempatan untuk memulihkan energi setelah sebelumnya mungkin menghadapi tekanan yang cukup menguras pikiran.
Ketika tekanan mulai berkurang, tubuh juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dan mengembalikan tenaga.
Jangan langsung menggunakan seluruh energi yang kembali hanya untuk mengejar pekerjaan yang sempat tertunda.
Atur aktivitas secara bertahap agar tubuh tidak kembali mengalami kelelahan.
Virgo sebaiknya mulai memperhatikan kualitas istirahat setelah beberapa waktu menjalani aktivitas yang cukup padat.
Tidur yang cukup dapat membantu menjaga konsentrasi dan membuat tubuh lebih siap menghadapi berbagai kegiatan.
Jika selama beberapa waktu terakhir pola tidur kurang teratur, cobalah memperbaikinya secara perlahan.
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Jawa Pos
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