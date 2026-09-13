Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 13 September 2026: Jaga Pola Makan dan Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Minggu, 13 September 2026 membutuhkan perhatian melalui pola makan dan pilihan gaya hidup yang lebih baik.
Kesibukan serta keinginan menikmati waktu luang terkadang membuat Leo kurang memperhatikan makanan yang dikonsumsi setiap hari.
Karena itu, penting bagi Leo untuk melihat kembali apakah kebiasaan sehari-hari sudah cukup mendukung kebutuhan tubuh dan membantu menjaga energi.
Pola makan menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan Leo minggu ini.
Ketika aktivitas sedang padat, makanan yang praktis sering kali menjadi pilihan karena lebih mudah didapatkan.
Namun, terlalu sering mengandalkan makanan yang kurang sehat dapat membuat pola makan menjadi kurang seimbang.
Leo dapat mulai memilih makanan yang lebih bergizi ketika memiliki kesempatan.
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Jawa Pos
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