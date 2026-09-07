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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 7 September 2026 | 15.11 WIB

Lebu Katiup Angin: 5 Weton Mudah Rezeki tapi Sulit Kaya Menurut Primbon Jawa

Weton Lebu Katiup Angin mudah rezeki tapi sulit kaya menurut Primbon Jawa / foto : Magnific/jcomp - Image

Weton Lebu Katiup Angin mudah rezeki tapi sulit kaya menurut Primbon Jawa / foto : Magnific/jcomp

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Lebu Katiup Angin untuk weton yang mudah rezeki namun sulit mengelola keuangan.

Golongan weton ini dipercaya kerap menghadapi kesulitan finansial akibat sifat boros yang melekat pada dirinya.

Kesulitan meraih impian dan cita-cita sering menyertai perjalanan hidup para pemilik weton dalam kategori ini.

Dilansir dari akun YouTube Dicky Music Channel pada Senin (7/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Lebu Katiup Angin tersebut.

1. Minggu pon

Weton Minggu Pon dikenal sebagai sosok paling boros dibandingkan dengan weton-weton lainnya dalam primbon Jawa.

Kemudahan mendapatkan rezeki sebenarnya menjadi salah satu keistimewaan yang melekat pada pemilik weton ini.

Kurangnya pemikiran jangka panjang membuat mereka jarang mempertimbangkan kebutuhan masa depan secara matang.

Kebiasaan langsung membeli barang yang diinginkan tanpa berpikir ulang menjadi ciri khas weton ini.

Ketiadaan perencanaan keuangan yang matang membuat rezeki yang datang cepat habis begitu saja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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