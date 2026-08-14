Punya Energi Keberuntungan Kuat, 4 Shio Ini Diyakini Jadi Magnet Rezeki Keluarga

ilustrasi shio penghasil rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Tidak hanya menggambarkan sifat, beberapa shio juga dipercaya mempunyai energi keberuntungan yang kuat, termasuk dalam urusan finansial.
Ada shio yang dianggap memiliki kemampuan melihat kesempatan, membangun relasi, hingga mengelola keuangan dengan baik. Karakter-karakter tersebut kemudian dipercaya dapat menjadi salah satu faktor yang membawa kemakmuran, bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga.
Dilansir dari Naurakom, berikut empat shio yang dipercaya memiliki potensi menjadi pembawa rezeki dan kemakmuran bagi keluarganya.
Pemilik Shio Kambing dikenal mempunyai karakter lembut, ramah, serta mudah menjalin hubungan dengan orang lain. Sifat tersebut menjadi salah satu kekuatan mereka ketika membangun jaringan sosial.
Mereka juga dikenal mempunyai rasa empati yang tinggi. Kemampuan memahami kondisi orang lain membuat hubungan yang terjalin cenderung kuat dan saling mendukung.
Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan finansial Shio Kambing kerap dikaitkan dengan relasi yang mereka bangun. Dukungan, kerja sama, maupun bantuan dari orang-orang di sekitar dapat menjadi jalan datangnya peluang.
Karena itu, Shio Kambing dipercaya mampu menciptakan kondisi yang lebih sejahtera bagi dirinya sekaligus memberikan dampak positif terhadap keluarganya.
Shio Ayam sering dikaitkan dengan keberuntungan, ketelitian, dan kemakmuran. Mereka mempunyai kecenderungan untuk memperhatikan berbagai hal secara detail sebelum mengambil keputusan.
Kemampuan mengatur keuangan juga menjadi salah satu karakter yang menonjol. Mereka cenderung berhati-hati dalam menggunakan uang dan berusaha memanfaatkan kesempatan yang tersedia secara maksimal.
Sifat disiplin dan tekun membuat pemilik Shio Ayam tidak mudah menyerah ketika mengejar target. Karakter tersebut dipercaya sangat mendukung mereka ketika menjalankan bisnis maupun membangun karier.
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Jawa Pos
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