Rezeki Mengalir dari Doa, 7 Weton Ini Disebut Punya Ucapan yang Penuh Berkah

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan hari dan pasaran kelahiran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Salah satu kepercayaan yang berkembang dalam primbon Jawa menyebut adanya weton tertentu yang memiliki kepekaan batin dan kekuatan ucapan lebih menonjol. Doa atau harapan yang mereka sampaikan dipercaya mempunyai energi positif dan dapat menjadi jalan datangnya kemudahan.

Kepercayaan tersebut bahkan menggambarkan beberapa weton memiliki doa yang seolah mampu “menembus langit” dan mendatangkan keberkahan. Bentuk rezekinya dipercaya tidak selalu berupa uang, tetapi juga dapat hadir melalui kemudahan pekerjaan, hubungan baik, peluang usaha, maupun pertolongan ketika menghadapi kesulitan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut mempunyai keistimewaan dalam hal doa dan ucapan menurut penafsiran primbon Jawa.

1. Senin Legi Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang memiliki ketulusan dan kecenderungan mengucapkan sesuatu dengan niat baik. Karena itu, dalam kepercayaan primbon, perkataan mereka sering dianggap mempunyai kekuatan seperti doa.

Ketulusan tersebut dipercaya membuat doa yang dipanjatkan lebih mudah membawa energi positif. Mereka juga disebut berpotensi memperoleh pertolongan atau menemukan kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dalam kehidupan sosial, pemilik weton Senin Legi kerap digambarkan sebagai sosok yang mampu menjadi penengah dan memperoleh kepercayaan dari orang lain. Hubungan baik tersebut dipercaya turut membuka jalan menuju kemudahan dan keberkahan.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon sejak lama memiliki tempat khusus dalam berbagai kepercayaan tradisional Jawa. Weton ini kerap dikaitkan dengan sisi spiritual dan kepekaan batin yang kuat.

Menurut penafsiran primbon, doa yang berasal dari pemilik Jumat Kliwon dipercaya semakin kuat ketika ditujukan untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain. Mereka juga disebut memiliki kemampuan membaca keadaan dan memahami perasaan orang di sekitarnya.