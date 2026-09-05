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Lania Monica
Minggu, 6 September 2026 | 06.29 WIB

Simak, 15 Tanggal Lahir Calon Orang Kaya Baru dengan Masa Depan Cerah

Ilustrasi Kaya raya (Freepik) - Image

Ilustrasi Kaya raya (Freepik)

JawaPos.com - Dalam ilmu Primbon Jawa, tanggal lahir dipercaya membawa energi tertentu yang bisa memengaruhi jalan hidup seseorang. Menariknya, ada beberapa tanggal lahir yang dianggap memiliki potensi besar menjadi orang kaya barudengan masa depan yang cerah.

Mereka yang lahir di tanggal-tanggal ini biasanya cerdas, pekerja keras, dan pandai memanfaatkan peluang. Tak heran jika banyak di antara mereka yang sukses di usia muda maupun dewasa, bahkan ada yang bisa menikmati kekayaan hingga tujuh turunan.

Dikutip dari kamus angkar lahir, berikut adalah daftar 15 tanggal lahir yang diramalkan berpotensi menjadi orang kaya baru.

1. Tanggal 5, 15, dan 25

Pemilik tanggal lahir ini dikenal cerdas, berimajinasi tinggi, dan mudah bergaul. Mereka gemar hal-hal dinamis dan selalu beruntung dalam banyak kesempatan. Rezeki mereka deras, sehingga bisa hidup makmur bersama pasangan dan keluarga.

Tokoh sukses yang lahir di tanggal ini antara lain Anthony Salim (pengusaha besar) dan Sule (artis & komedian).

2. Tanggal 8, 18, dan 28

Mereka yang lahir pada tanggal ini disebut-sebut bisa menjadi orang paling kaya di lingkungannya. Alasannya, mereka pandai mengelola bisnis, kreatif, dan produktif. Dengan wawasan luas serta kemampuan memimpin, mereka nyaman membangun usaha sendiri dan sukses sebagai wirausaha.

3. Tanggal 4, 14, dan 24

Pemilik tanggal lahir ini dianugerahi kecerdasan intelektual sekaligus emosional. Mereka mudah mencari uang, pandai menabung, dan hidup sederhana meski mampu membeli apa pun. Sifat positif serta fokus membuat mereka sukses meniti karier dan usaha.

4. Tanggal 10, 20, dan 30

Mereka adalah sosok pekerja keras, berbakat, dan terhormat. Orang dengan tanggal lahir ini punya hati lembut, suka berbuat baik, dan dipercaya banyak orang. Tak heran jika mereka sukses di berbagai bidang sekaligus, karena kemampuan multitasking yang luar biasa.

5. Tanggal 7, 17, dan 27

Meskipun sering dianggap sulit diatur, pemilik tanggal ini justru tumbuh menjadi pribadi cerdas, berani, dan penuh semangat. Mereka suka berspekulasi, tetapi didukung intuisi tajam sehingga jarang salah langkah. Rezeki mereka mengalir deras, bahkan diyakini bisa bertahan hingga tujuh turunan.

Editor: Hanny Suwindari
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