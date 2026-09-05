Kebaikan Berbuah Keberuntungan, 3 Shio Ini Konon Terbebas dari Ciong

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa dan feng shui, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio, elemen, serta perhitungan tertentu. Namun, ada pula pandangan yang menempatkan perilaku dan kebaikan hati sebagai bagian dari energi positif dalam kehidupan.

Sifat dermawan, kepedulian terhadap sesama, serta kebiasaan membantu orang lain tanpa pamrih dipercaya dapat mendatangkan keberkahan. Dalam sejumlah kepercayaan tradisional Tionghoa, energi kebaikan tersebut bahkan dikaitkan dengan datangnya perlindungan dan rezeki.

Salah satu figur yang dikenal dalam tradisi tersebut adalah Dewa Chai Sen, yang dipercaya sebagai dewa kekayaan atau rezeki. Bagi sebagian masyarakat yang meyakininya, keberuntungan dapat hadir sebagai buah dari sikap positif dan kemurahan hati.

Dikutip dari akun YouTube Shio Forecast Daily, berikut tiga shio yang dalam ramalan disebut memiliki peluang menjalani tahun tanpa banyak gangguan ciong berkat sifat dermawan yang mereka miliki.

1. Shio Macan Pemilik Shio Macan dikenal memiliki karakter yang tegas dan penuh keberanian. Namun, di balik sifat tersebut, mereka juga digambarkan sebagai sosok yang mudah tergerak ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan.

Mereka tidak segan memberikan pertolongan kepada orang terdekat, baik melalui tenaga, waktu, maupun dukungan lainnya. Kebaikan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian, bukan semata-mata untuk mendapatkan balasan.

Dalam ramalan yang dikutip, kemurahan hati Shio Macan dipercaya menjadi salah satu sumber energi positif yang membantu mereka melewati berbagai tantangan.

Dukungan dari lingkungan dan keberuntungan yang datang pada waktu tertentu membuat perjalanan hidup mereka diprediksi lebih lancar. Karena itu, Shio Macan disebut memiliki peluang terhindar dari ciong sepanjang tahun.

2. Shio Kambing Shio Kambing sering digambarkan sebagai pribadi yang lembut dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya.