4 Shio Ciong yang Sedang Diuji di Tahun Kuda Api di 2026 yang Kurang Bersahabat

shio ciong yang sedang diuji di tahun kuda api di 2026. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Pergantian tahun menuju era baru membawa perubahan signifikan dalam konstelasi energi yang mempengaruhi kehidupan setiap shio di tahun 2026.
Kalender Tionghoa akan segera beralih dari periode Ular Kayu menuju masa kepemimpinan Kuda Api yang penuh dinamika dan tantangan baru.
Empat shio tertentu diprediksi akan mengalami kondisi ciong atau ketidakselarasan energi yang memerlukan kewaspadaan ekstra sepanjang tahunnya nanti.
Para pemilik shio tersebut perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai ujian yang akan diuji dalam aspek kehidupan mereka selama periode ini.
Dilansir dari akun YouTube Master Ong pada Senin (29/6), dijelaskan bahwa terdapat empat shio ciong yang sedang diuji di tahun kuda api di 2026.
1. Shio Kuda
Pemilik shio ini berada dalam posisi unik karena mereka sekaligus menjadi penguasa sekaligus menghadapi tantangan berat dalam perjalanan hidupnya mendatang.
Ketika seseorang berada di posisi berkuasa, tekanan dan pengawasan terhadap setiap tindakan mereka menjadi jauh lebih intensif dibanding kondisi normalnya.
Analoginya seperti siswa duduk paling depan kelas yang akan selalu diperhatikan guru sehingga kesalahan sekecil apapun langsung terlihat jelas.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!