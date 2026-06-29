Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 29 Juni 2026 | 16.25 WIB

4 Shio Ciong yang Sedang Diuji di Tahun Kuda Api di 2026 yang Kurang Bersahabat

shio ciong yang sedang diuji di tahun kuda api di 2026. (Freepik/ freepik) - Image

shio ciong yang sedang diuji di tahun kuda api di 2026. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Pergantian tahun menuju era baru membawa perubahan signifikan dalam konstelasi energi yang mempengaruhi kehidupan setiap shio di tahun 2026.

Kalender Tionghoa akan segera beralih dari periode Ular Kayu menuju masa kepemimpinan Kuda Api yang penuh dinamika dan tantangan baru.

Empat shio tertentu diprediksi akan mengalami kondisi ciong atau ketidakselarasan energi yang memerlukan kewaspadaan ekstra sepanjang tahunnya nanti.

Para pemilik shio tersebut perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai ujian yang akan diuji dalam aspek kehidupan mereka selama periode ini.

Dilansir dari akun YouTube Master Ong pada Senin (29/6), dijelaskan bahwa terdapat empat shio ciong yang sedang diuji di tahun kuda api di 2026.

1. Shio Kuda

Pemilik shio ini berada dalam posisi unik karena mereka sekaligus menjadi penguasa sekaligus menghadapi tantangan berat dalam perjalanan hidupnya mendatang.

Ketika seseorang berada di posisi berkuasa, tekanan dan pengawasan terhadap setiap tindakan mereka menjadi jauh lebih intensif dibanding kondisi normalnya.

Analoginya seperti siswa duduk paling depan kelas yang akan selalu diperhatikan guru sehingga kesalahan sekecil apapun langsung terlihat jelas.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Dari Ciong ke Cuan: 5 Shio Ini Berpotensi Ubah Kesialan Jadi Keberhasilan di Tahun 2026 - Image
Zodiak

Dari Ciong ke Cuan: 5 Shio Ini Berpotensi Ubah Kesialan Jadi Keberhasilan di Tahun 2026

Senin, 23 Februari 2026 | 14.40 WIB

5 Shio yang Diprediksi Ciong 2026 dan Rahasia Mengubahnya Jadi Sukses Besar - Image
Zodiak

5 Shio yang Diprediksi Ciong 2026 dan Rahasia Mengubahnya Jadi Sukses Besar

Minggu, 22 Februari 2026 | 20.17 WIB

5 Shio yang Mengalami Ciong di Tahun Kuda Api 2026 - Image
Zodiak

5 Shio yang Mengalami Ciong di Tahun Kuda Api 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 18.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore