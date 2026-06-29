4 Shio Ciong yang Sedang Diuji di Tahun Kuda Api di 2026 yang Kurang Bersahabat

JawaPos.com – Pergantian tahun menuju era baru membawa perubahan signifikan dalam konstelasi energi yang mempengaruhi kehidupan setiap shio di tahun 2026.

Kalender Tionghoa akan segera beralih dari periode Ular Kayu menuju masa kepemimpinan Kuda Api yang penuh dinamika dan tantangan baru.

Empat shio tertentu diprediksi akan mengalami kondisi ciong atau ketidakselarasan energi yang memerlukan kewaspadaan ekstra sepanjang tahunnya nanti.

Para pemilik shio tersebut perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai ujian yang akan diuji dalam aspek kehidupan mereka selama periode ini.

Dilansir dari akun YouTube Master Ong pada Senin (29/6), dijelaskan bahwa terdapat empat shio ciong yang sedang diuji di tahun kuda api di 2026.

1. Shio Kuda

Pemilik shio ini berada dalam posisi unik karena mereka sekaligus menjadi penguasa sekaligus menghadapi tantangan berat dalam perjalanan hidupnya mendatang.

Ketika seseorang berada di posisi berkuasa, tekanan dan pengawasan terhadap setiap tindakan mereka menjadi jauh lebih intensif dibanding kondisi normalnya.