Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 5 September 2026 | 10.28 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com – Hari ini tepat bagi zodiak scorpio untuk memperkuat hubungan dengan orang-orang terdekat. Cobalah menghabiskan hari ini dengan menikmati waktu bersama keluarga, dan tambahkan lebih banyak perasaan positif. 

Jika ada acara keluarga, scorpio bisa ikut berpartisipasi. Scorpio harus meluangkan waktu untuk menikmati hidup bersama keluarga dan teman-teman. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Sabtu, 5 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio dan pasangan perlu mengembangkan kepercayaan serta menemukan cara kreatif untuk mengekspresikan cinta. Terkait karir, teruslah berusaha untuk maju agar scorpio mendapatkan terobosan besar.

Sementara itu, istirahatlah dan lakukan latihan ringan untuk mengurangi stres serta ketegangan fisik. Pada ranah keuangan, jangan terburu-buru untuk membuat keputusan besar agar scorpio mampu keluar dari situasi keuangan yang sulit.

Cinta Scorpio

Hubungan asmara scorpio mungkin akan diwarnai dengan rasa kagum, jadi bersiaplah untuk menerima perubahan yang menyegarkan. Kebersamaan akan memungkinkan scorpio dan pasangan untuk berbagi pikiran, yang akan memberikan hal baru pada hubungan. 

Akan lebih baik jika kalian berdua mengembangkan kepercayaan dan kedewasaan, serta menemukan cara-cara kreatif untuk mengekspresikan cinta satu sama lain.

Karir Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 5 September 2026 | 11.25 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 5 September 2026 | 11.20 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Sabtu, 5 September 2026 | 11.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore