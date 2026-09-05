Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini bersemangat dan perlu menikmati waktu yang dihabiskan bersama orang-orang terkasih. Tidak ada yang akan membuat gemini stres saat ini.

Hari ini adalah waktu yang tepat untuk merencanakan liburan singkat bersama teman-teman. Ini akan menjadi waktu yang tepat untuk menciptakan kenangan. Pastikan untuk membuat lebih banyak kenangan dan jangan biarkan masalah pekerjaan mengganggumu.

Kemungkinan, zodiak cancer merasa marah dan frustrasi. Cancer mungkin memiliki ketegangan yang terpendam di dalam diri.

Cobalah untuk bersikap jelas saat mengungkapkan pikiran dan menyampaikannya dengan bijaksana. Kehilangan kesabaran bisa menjadi ide buruk dan berakibat negatif. Penting untuk diingat bahwa ini adalah fase sementara, dan keadaan akan segera membaik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Sabtu, 5 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Upaya zodiak gemini untuk memertahankan hubungan yang positif membuahkan hasil. Terkait karir, lakukan yang terbaik saat bekerja karena gemini berada di bawah pengawasan atasan.

Sementara itu, lakukan meditasi dan latihan pernapasan untuk mengurangi frekuensi sakit kepala. Terkait keuangan, gemini perlu meminta pelunasan pinjaman lebih cepat atau memperoleh pekerjaan baru sesegera mungkin.

Cinta Gemini