Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra akan menemukan kedamaian dan kepuasan mental. Selain itu, libra dapat memilih untuk mendapatkan hasil terbaik dalam karir.

Libra juga akan merasa gembira karena memperoleh hasil yang paling diharapkan. Kehadiran libra dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar.

Hari ini tepat bagi zodiak scorpio untuk memperkuat hubungan dengan orang-orang terdekat. Cobalah menghabiskan hari ini dengan menikmati waktu bersama keluarga, dan tambahkan lebih banyak perasaan positif.

Jika ada acara keluarga, scorpio bisa ikut berpartisipasi. Scorpio harus meluangkan waktu untuk menikmati hidup bersama keluarga dan teman-teman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 5 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Sebaiknya zodiak libra tidak putus asa saat terjadi kesulitan di bidang percintaan. Terkait karir, kunci untuk menyelesaikan masalah pekerjaan adalah dengan kesabaran.

Sementara itu, lanjutkan berolahraga serta berlatih di gym saat ada indikasi masalah pada persendian. Terkait keuangan, ikutlah terlibat dalam pekerjaan amal atau layanan sukarela agar libra bisa membantu orang lain.

Cinta Libra