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Elista Ita Yustika
Kamis, 3 September 2026 | 03.50 WIB

5 Weton yang Sering Diremehkan tetapi Diramalkan Jadi Pejabat Tinggi, Ada Weton Anda?

Ilustrasi perhitungan weton dalam tradisi Jawa yang kerap dikaitkan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang / magnific - Image

Ilustrasi perhitungan weton dalam tradisi Jawa yang kerap dikaitkan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang / magnific

JawaPos.com – Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang terkadang harus menghadapi perlakuan kurang menyenangkan dari lingkungan sekitarnya. 

Diremehkan, dihina, bahkan dianggap tidak memiliki masa depan menjadi pengalaman yang mungkin pernah dirasakan banyak orang.

Namun, siapa sangka, orang yang saat ini sering dipandang sebelah mata justru bisa menjadi sosok sukses di masa depan.

Setidaknya, hal tersebut menjadi salah satu gambaran yang muncul dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa.

Berdasarkan perhitungan weton, terdapat sejumlah hari kelahiran yang dipercaya memiliki karakter kuat, sabar, serta mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan.

Menariknya, beberapa weton tersebut disebut sering mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari orang lain. 

Meski demikian, kesabaran dan keteguhan hati mereka dipercaya dapat membawa pemiliknya menuju kesuksesan.

Bahkan, dalam sejumlah penafsiran Primbon Jawa, lima weton berikut disebut memiliki potensi menjadi orang terpandang hingga menduduki jabatan tinggi.

Tentu saja, perhitungan ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Keberhasilan seseorang dalam kehidupan tetap membutuhkan kerja keras, kemampuan, kesempatan, dan doa.

Lantas, weton apa saja yang disebut sering diremehkan tetapi dipercaya memiliki potensi menjadi sosok besar?

Editor: Setyo Adi Nugroho
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