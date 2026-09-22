Tak Disangka! 6 Weton Ini Dipercaya Mampu Mengubah Hinaan Menjadi Kesuksesan

JawaPos.com – Tidak semua perjalanan hidup berjalan mulus sejak awal. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang bisa saja menghadapi kegagalan, diremehkan, atau mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari lingkungan sekitar.

Dalam falsafah Jawa, pengalaman sulit tersebut kerap dipandang sebagai proses yang dapat membentuk ketangguhan seseorang. Kesabaran, ketekunan, dan kemampuan melewati berbagai ujian dipercaya dapat menjadi bekal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Weton dalam tradisi primbon Jawa juga kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Beberapa weton dipercaya memiliki jalan hidup yang penuh tantangan pada awalnya, tetapi kemudian memperoleh keberuntungan, kemapanan, bahkan kedudukan yang tinggi.

Dikutip dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut memiliki perjalanan hidup berliku, tetapi berpeluang meraih kesuksesan di kemudian hari.

1. Jumat Legi Jumat Legi memiliki neptu 11, yang berasal dari nilai Jumat 6 dan Legi 5. Dalam primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan sejumlah karakter seperti kesabaran, ketulusan, serta kemampuan bertahan menghadapi berbagai keadaan.

Mereka dipercaya tidak mudah menyerah meskipun pernah mendapatkan hinaan atau dipandang rendah. Pengalaman tersebut justru dianggap dapat menjadi dorongan untuk membuktikan kemampuan diri.

Jumat Legi juga dipercaya memiliki peluang dalam bidang usaha tertentu, termasuk perdagangan, pertanian, maupun peternakan. Dengan ketekunan dan kemampuan mengelola usaha, mereka disebut berpotensi mencapai kehidupan yang lebih mapan.

2. Senin Wage Pemilik weton Senin Wage mempunyai jumlah neptu 10, terdiri dari Senin 5 dan Wage 5. Karakternya dalam primbon sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki semangat kuat dan tidak gampang menyerah.

Meskipun terkadang harus menghadapi pandangan sebelah mata dari orang lain, mereka dipercaya mampu tetap bekerja keras untuk mencapai tujuan. Sifat tulus dan kemurahan hati juga menjadi bagian dari karakter yang kerap dilekatkan pada weton ini.