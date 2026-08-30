Akhir Agustus Jadi Titik Balik, 5 Zodiak Ini Berpeluang Raih Rezeki Tak Terduga

JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap ada kesempatan besar yang datang pada waktu yang tepat. Dalam astrologi, pergerakan energi tertentu kerap dikaitkan dengan munculnya peluang baru, termasuk dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan keuangan.

Pada periode tertentu, beberapa zodiak dipercaya sedang berada dalam fase yang lebih mendukung untuk membuka jalan menuju kesempatan baru. Peluang tersebut bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tawaran pekerjaan, kerja sama bisnis, bantuan dari orang terdekat, hingga ide sederhana yang ternyata menghasilkan sesuatu yang bernilai.

Meski demikian, keberuntungan dalam ramalan astrologi bukan berarti hasil akan datang tanpa usaha. Kesempatan tetap perlu dikenali, dipertimbangkan, dan dimanfaatkan dengan keputusan yang tepat.

Dikutip dari kanal YouTube Bara Raja, berikut lima zodiak yang diramalkan berpeluang mendapatkan kemudahan serta kesempatan menarik pada akhir Agustus 2026.

1. Sagitarius Sagitarius diprediksi memasuki periode yang cukup menjanjikan dalam urusan finansial. Kesempatan yang sebelumnya terlihat sulit diwujudkan mulai menunjukkan kemungkinan untuk menjadi kenyataan.

Dukungan dari keluarga, teman, atau orang-orang yang berada di lingkungan terdekat dapat membantu memperlancar langkah Sagitarius. Bahkan, keputusan kecil yang diambil menjelang akhir bulan berpotensi berkembang menjadi peluang yang lebih besar.

Bagi Sagitarius, sikap terbuka menjadi modal penting. Jangan terlalu cepat mengabaikan tawaran hanya karena terlihat sederhana. Bisa jadi, kesempatan tersebut justru menjadi awal dari perubahan yang lebih baik.

2. Capricorn Capricorn disebut memiliki peluang untuk memperluas sumber pemasukan. Kerja keras yang selama ini dilakukan perlahan dipercaya mulai memperlihatkan hasil.

Menariknya, kesempatan tersebut bisa datang melalui hubungan lama yang kembali terjalin. Seseorang dari masa lalu mungkin membawa informasi, tawaran, atau kerja sama yang memberikan manfaat finansial.