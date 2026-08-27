Pintu Rezeki Terbuka Lebar! 4 Weton Ini Diramal Makin Makmur Setelah Agustus

JawaPos.com - Pergantian bulan sering dianggap sebagai momentum untuk membuka lembaran baru. Dalam tradisi Jawa, perubahan periode juga kerap dikaitkan dengan pergeseran peruntungan seseorang berdasarkan weton kelahirannya.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, sejumlah weton disebut memiliki peluang memasuki fase yang lebih baik setelah Agustus 2026. Keberuntungan tersebut dipercaya dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari meningkatnya kondisi finansial, perkembangan usaha dan karier, hingga kehidupan pribadi yang semakin harmonis.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, berikut empat weton yang disebut bakal mendapatkan keberuntungan dan kemakmuran setelah Agustus 2026.

1. Kamis Wage Pemilik weton Kamis Wage dikenal dalam ramalan tradisional memiliki kepekaan yang cukup kuat serta kemampuan membaca keadaan di sekitarnya. Mereka juga disebut mampu melihat peluang ketika orang lain belum menyadarinya.

Memasuki periode setelah Agustus, weton ini diprediksi mengalami perubahan positif dalam urusan rezeki. Peluang yang datang dipercaya dapat membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Kamis Wage bahkan disebut berpotensi menjadi wong sugih atau orang yang hidup berkecukupan. Tentu, hasil nyata dalam kehidupan tetap bergantung pada usaha dan keputusan masing-masing.

2. Rabu Kliwon Rabu Kliwon sering digambarkan memiliki pembawaan berwibawa serta kemampuan menarik simpati orang-orang di sekitarnya. Karakter tersebut dianggap menjadi modal penting dalam membangun hubungan maupun menjalankan pekerjaan.

Setelah Agustus, weton Rabu Kliwon dipercaya memasuki periode yang lebih terbuka terhadap berbagai kesempatan. Peluang baru bisa muncul melalui pekerjaan, usaha, maupun hubungan dengan orang lain.