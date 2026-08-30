Punya Insting Bisnis Tajam, 3 Shio Ini Konon Mudah Mendatangkan Uang

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki cara berbeda dalam mengejar kesuksesan finansial. Ada yang mengandalkan ketekunan, ada pula yang pandai membaca peluang dan berani mengambil keputusan.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter berdasarkan shio kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk keberuntungan dan kemampuan seseorang dalam mengelola urusan finansial.

Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai naluri bisnis yang kuat. Mereka dianggap lebih sigap melihat kesempatan, berani mencoba hal baru, serta mampu memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pemasukan.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut tiga shio yang disebut memiliki kemampuan mencari uang dan membuka peluang rezeki dari berbagai arah.

1. Shio Tikus Shio Tikus yang lahir pada 1972 dengan elemen air, 1984 elemen kayu, 1996 elemen api, dan 2008 elemen tanah disebut memiliki kecerdasan dalam membaca situasi.

Dalam astrologi Tionghoa, Tikus kerap digambarkan sebagai sosok yang cepat berpikir dan memiliki strategi ketika menghadapi persoalan.

Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu menemukan celah ketika peluang terlihat sempit. Mereka juga dianggap tidak mudah menyerah ketika rencana awal mengalami hambatan.

Dalam urusan keuangan, pemilik shio ini disebut memiliki kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan cukup cermat. Naluri untuk mencari kesempatan baru juga membuat mereka dinilai punya potensi mengembangkan sumber penghasilan.