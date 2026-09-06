Tak Gampang Kehabisan Uang, 6 Shio Ini Konon Punya Insting Finansial Tajam

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Selain kepribadian, sejumlah ramalan juga menghubungkan shio tertentu dengan keberuntungan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.
Ada beberapa shio yang dipercaya mempunyai kemampuan alami dalam membaca peluang, mengatur pemasukan, hingga mengambil keputusan yang berkaitan dengan uang. Karakter tersebut kemudian dianggap dapat membantu mereka membangun kehidupan finansial yang lebih stabil.
Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti kaya atau tidak akan mengalami masalah keuangan.
Dilansir dari Cosmic Fusion, berikut sejumlah shio yang dianggap memiliki keberuntungan finansial dan daya tarik rezeki.
Pemilik shio Ayam dikenal sebagai pribadi yang teliti dan cukup cermat ketika berhadapan dengan persoalan keuangan.
Mereka cenderung menyusun rencana sebelum menggunakan uang, termasuk mempertimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Kebiasaan tersebut membuat mereka dianggap mampu mengelola anggaran dengan baik.
Shio Ayam juga tidak dikenal sebagai sosok yang mudah mengambil keputusan secara spontan. Sikap penuh pertimbangan ini dipercaya dapat membantu mereka menjaga kondisi finansial sekaligus menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan.
Dalam astrologi Tiongkok, shio Babi kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemudahan memperoleh peluang.
Kesempatan baru dipercaya dapat hadir ketika mereka tidak terlalu mencarinya. Ketika peluang tersebut muncul, pemilik shio Babi dianggap cukup pandai dalam memanfaatkannya.
Sifat murah hati juga menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada shio ini. Dalam kepercayaan populer, kebaikan kepada orang lain dipercaya dapat membawa energi positif dan membuka jalan bagi datangnya kesempatan baru.
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Jawa Pos
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