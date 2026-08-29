Inilah 6 Shio yang Diprediksi Bangkit dari Kemiskinan Menuju Finansial Stabil Mulai Agustus 2026

JawaPos.com - Ada fase dalam kehidupan ketika kondisi finansial terasa begitu berat. Penghasilan datang, tetapi kebutuhan seolah tidak pernah berhenti.

Tabungan sulit bertambah, pengeluaran harus dihitung berulang kali, bahkan rencana yang sudah disusun dengan matang terkadang belum mampu mengubah keadaan.

Namun, roda kehidupan dipercaya selalu berputar. Dalam astrologi Tionghoa, perubahan peruntungan setiap shio kerap dikaitkan dengan karakter, momentum, serta cara seseorang menghadapi berbagai keadaan.

Karena itu, periode tertentu dipercaya dapat membawa peluang baru setelah seseorang melewati masa penuh tekanan.

Memasuki Agustus 2026, terdapat sejumlah shio yang dalam ramalan disebut berpotensi mengalami perubahan dalam aspek ekonomi.

Kondisi yang sebelumnya berada dalam tekanan dipercaya perlahan dapat menuju keadaan yang lebih stabil.

Bukan sekadar soal mendapatkan uang, tetapi juga kesempatan untuk kembali menata kehidupan setelah menghadapi berbagai persoalan finansial.

Menariknya, 6 shio ini memiliki karakter yang berbeda dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen pada Sabtu (29/08).

Ada yang dikenal gigih dan pantang menyerah, ada yang mudah beradaptasi, ada pula yang memiliki kemampuan komunikasi dan kreativitas yang kuat.

Lantas, shio apa saja yang disebut berpeluang bangkit dari keterpurukan ekonomi menuju finansial yang lebih stabil mulai Agustus 2026?

1. Shio Ular

Shio Ular berada di urutan pertama dalam daftar shio yang diprediksi memiliki peluang bangkit dari keterpurukan ekonomi mulai Agustus 2026.

Dalam gambaran karakter, pemilik shio ini dikenal sebagai pribadi yang perasa, memiliki pendirian kuat, dan terkadang keras kepala.

Mereka juga dapat mudah terpancing emosi, meskipun biasanya mampu kembali tenang setelah kemarahan mereda.