Ramalan Zodiak Sagitarius Capricorn 29 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius sedang tidak berminat untuk bertemu orang baru. Sagitarius merasa cemas begitu memikirkan tentang bersosialisasi dan merasa bosan. Pergilah keluar bersama teman dan melihat apakah itu membantu sagitarius untuk mendapatkan teman baru.

Sagitarius mungkin merasa mudah untuk bertemu orang baru. Pergilah keluar dan cobalah mencairkan suasana, karena kemampuan membangun jaringan selalu menjadi keuntungan bagi sagitarius.

Zodiak capricorn akan merasa bersemangat untuk bersenang-senang. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya dengan menyegarkan pikiran dan tubuh, serta menikmati semua aktivitas favoritmu.

Capricorn sedang ingin bergembira hari ini, baik itu bertemu dengan teman, berjalan-jalan, atau merencanakan perjalanan. Namun, hindari bertengkar dengan teman atau anggota keluarga, karena hal ini dapat merusak suasana hati dan hari capricorn.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 29 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu bersikap penuh kasih dan tidak membuat pasangan merasa bersalah. Terkait karir, sagitarius akan merasa tenang setelah mengalami periode kerja yang sangat berat baru-baru ini.

Sementara itu, bangkitkan perasaan sejahtera dalam diri dengan keluar, menghirup udara segar, dan berolahraga. Pada ranah keuangan, perubahan positif akan terjadi di tempat kerja dan sagitarius memiliki peluang untuk bertumbuh.

Cinta Sagitarius