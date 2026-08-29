Ramalan Zodiak Gemini Akhir Agustus 2026: Waspada Keputusan Besar dan Pengeluaran Tak Terduga

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Foxy Fox)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini akhir Agustus 2026 membawa pesan agar Anda tidak terburu-buru dalam mengambil langkah penting.
Periode ini mungkin tidak memberikan hasil sesuai harapan dalam beberapa urusan.
Namun, Gemini tetap dapat melewati hari dengan lebih baik jika mampu menjaga suasana hati, mencari hiburan yang positif dan tidak membiarkan tekanan menguasai pikiran.
Menjelang pergantian bulan, Gemini disarankan lebih berhati-hati dalam menghadapi pekerjaan, hubungan asmara, hingga kondisi keuangan.
Hindari mengambil keputusan besar ketika pikiran sedang kurang tenang. Meluangkan waktu untuk berdoa dan melakukan kegiatan yang memberikan ketenangan batin juga dapat membantu Gemini menghadapi berbagai persoalan dengan lebih bijaksana.
Inilah ramalan lengkap zodiak Gemini pada akhir bulan Agustus 2026 yang dilansir dari astroved.
1. Karier
Dalam urusan karier, kesabaran menjadi hal penting bagi Gemini. Anda mungkin menghadapi gangguan atau perbedaan pendapat dengan rekan kerja.
Jangan mudah terpancing emosi karena masalah kecil dapat berkembang menjadi konflik.
Selesaikan pekerjaan secara perlahan dan tetap jaga komunikasi dengan rekan kerja. Fokus pada tanggung jawab sendiri akan membantu Gemini melewati situasi yang kurang nyaman.
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Jawa Pos
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