Rekomendasi Jenis Usaha yang Paling Cocok Berdasarkan Zodiak Kamu dan Karakter Diri

JawaPos.com - Memilih jenis usaha tidak hanya berkaitan dengan modal dan peluang pasar, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh minat, keterampilan, gaya kerja, serta karakter diri.

Bagi sebagian orang, zodiak juga menjadi salah satu cara menarik untuk melakukan refleksi terhadap kecenderungan kepribadian sebelum menentukan bidang bisnis yang ingin ditekuni.

Setiap zodiak dikaitkan dengan karakter atau kecenderungan tertentu, meskipun seseorang tidak selalu memiliki seluruh sifat yang diasosiasikan dengan zodiaknya.

Sejumlah zodiak memiliki ambisi, kreativitas, kepemimpinan, komunikasi, kolaborasi, hingga evaluasi tujuan muncul dalam perjalanan.

Hal tersebut dapat menjadi inspirasi untuk melihat bidang usaha yang mungkin selaras dengan kecenderungan karakter masing-masing.

Meski demikian, zodiak bukanlah metode ilmiah untuk menentukan kesuksesan bisnis maupun pekerjaan yang ditekuni.

Penelitian menunjukkan bahwa kepribadian, minat, kemampuan kognitif, dan karakter seperti inovasi serta keberanian mengambil risiko dapat berhubungan dengan pilihan karier dan kecenderungan menjadi wirausaha.