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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 17 September 2026 | 15.32 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Kamis, 17 September 2026: Berani Menyampaikan Keinginan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Kamis, 17 September 2026, mengajak untuk lebih berani mengambil peran dalam hubungan.

Libra mungkin selama ini terlalu sering mengikuti keputusan pasangan demi menghindari perdebatan atau menjaga suasana tetap harmonis.

Namun, terlalu sering mengesampingkan keinginan sendiri dapat membuat Libra merasa kurang didengarkan dalam hubungan.

Berikut ramalan asmara zodiak Libra pada Kamis, 17 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karena itu, Kamis ini dapat menjadi kesempatan bagi Libra untuk mulai menyampaikan apa yang sebenarnya diinginkan dari hubungan.

Tidak perlu menggunakan nada menuntut atau membuat pasangan merasa disalahkan.

Cukup jelaskan perasaan, kebutuhan, dan alasan di balik keinginan tersebut dengan cara yang tenang.

Pasangan mungkin tidak selalu mengetahui apa yang diinginkan Libra apabila selama ini lebih sering memilih diam.

Editor: Novia Tri Astuti
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