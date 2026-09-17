Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 17 September 2026 | 15.30 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Kamis, 17 September 2026: Buka Hati pada Peluang Baru

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Kamis, 17 September 2026, berpotensi menghadirkan suasana yang lebih menarik, terutama bagi yang masih sendiri.

Seseorang mungkin mulai menunjukkan perhatian atau hadir di lingkungan Scorpio dengan cara yang perlahan menimbulkan rasa penasaran.

Kondisi ini dapat menjadi kesempatan untuk membuka diri tanpa harus terburu-buru menentukan arah sebuah hubungan.

Berikut ramalan asmara zodiak Scorpio pada Kamis, 17 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio yang selama ini nyaman menjalani kehidupan sendiri tidak perlu merasa harus langsung mencari pasangan.

Namun, ketika seseorang mulai memberikan perhatian dengan cara yang membuat nyaman, tidak ada salahnya memberikan kesempatan untuk saling mengenal.

Hubungan tidak harus langsung memiliki kepastian sejak awal.

Nikmati percakapan, perkenalan, dan berbagai pengalaman bersama tanpa memberikan tekanan terlalu besar kepada diri sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Aries Kamis, 17 September 2026: Perasaan Semakin Kuat dan Terbuka - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aries Kamis, 17 September 2026: Perasaan Semakin Kuat dan Terbuka

Kamis, 17 September 2026 | 16.26 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Kamis, 17 September 2026: Utamakan Kejujuran dan Keseimbangan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Kamis, 17 September 2026: Utamakan Kejujuran dan Keseimbangan

Kamis, 17 September 2026 | 16.24 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Kamis, 17 September 2026: Belajar Mendengar dan Memahami Perasaan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Kamis, 17 September 2026: Belajar Mendengar dan Memahami Perasaan

Kamis, 17 September 2026 | 16.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore