Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

Fenerbahce diprediksi meraih kemenangan tipis atas Lyon pada Kualifikasi Liga Champions 2026/2027. (Fenerbahce)
JawaPos.com — Fenerbahce diprediksi mengalahkan Lyon dengan skor tipis 1-0 pada laga Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 di kandang sendiri, Rabu (19/6/2026) pukul 02.00 WIB.
Tuan rumah punya modal penting berupa produktivitas yang terjaga dalam enam pertandingan terakhir, meski baru saja kalah 1-2 dari Genclerbirligi di Super Lig.
Fenerbahçe tetap memiliki ancaman besar di lini depan meski datang dengan rapor 3 kali menang, 2 imbang, dan 1 kalah dalam enam pertandingan terakhir.
Kekalahan 1-2 dari Gençlerbirliği menjadi hasil terbaru, tetapi performa ofensif tuan rumah dalam laga tersebut menunjukkan mereka tetap mampu menciptakan banyak peluang.
Fenerbahce menguasai 71 persen bola dan melepaskan 29 tembakan, dengan 11 di antaranya mengarah tepat ke gawang.
Talisca bahkan membawa Fenerbahce unggul lebih dahulu pada menit ke-13 sebelum Franco Tongya dan Oğulcan Ülgün membalikkan keadaan melalui gol pada menit ke-37 dan ke-56.
Catatan tersebut memperlihatkan Fenerbahçe punya kemampuan menyerang yang cukup konsisten.
Dalam enam pertandingan terakhir, mereka selalu mencetak gol dengan total sembilan gol, meski pertahanan juga kebobolan enam kali.
Lyon datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghantam Sparta Prague 3-0 pada Kualifikasi Liga Champions.
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Jawa Pos
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