Prediksi Skor Atletico Madrid vs Malaga: Los Rojiblancos Menang Tipis?

JawaPos.com - Atletico Madrid diprediksi mengawali Liga Spanyol 2026/2027 dengan kemenangan saat menjamu Malaga di Riyadh Air Metropolitano, Kamis (20/8) pukul 02.00 WIB. Namun, kondisi skuad Diego Simeone yang belum sepenuhnya siap membuat Los Rojiblancos diperkirakan tidak menang dengan skor besar.

Sports Mole memprediksi Atletico Madrid menang tipis 1-0 atas Malaga. Prediksi tersebut sejalan dengan situasi Atletico yang masih membutuhkan waktu untuk menyatukan para pemain baru dan pemain yang baru kembali dari tugas internasional.

Diego Simeone sendiri mengakui Atletico Madrid belum bisa tampil maksimal pada laga pembuka tersebut. Sejumlah pemain masih menjalani proses adaptasi, sementara beberapa pemain lainnya baru bergabung dengan tim setelah mengikuti Piala Dunia.

"Kami sedang dalam proses beradaptasi. Dengan para pemain yang bermain di final, kedatangan mereka, Kang-in berlatih di Korea, Cuti baru saja tiba... Kami sedang dalam proses menyesuaikan apa yang akan kami lakukan dan ke mana kami akan pergi. Kami membutuhkan waktu yang tidak kami miliki, karena kami akan bertanding besok, tetapi itulah kenyataannya," kata Diego Simeone yang dikutip laman Mundo Deportivo, Rabu (19/8).

Situasi tersebut menjadi salah satu alasan Atletico Madrid diprediksi kesulitan mencetak banyak gol. Meski memiliki kualitas skuad yang lebih baik dan bermain di kandang, koordinasi antarpemain masih menjadi pekerjaan Simeone pada awal musim.

Selain persoalan adaptasi, Atletico juga dipastikan tidak diperkuat Julian Alvarez. Simeone berharap penyerang Argentina tersebut bisa segera kembali dalam kondisi terbaik setelah masa depannya sempat menjadi sorotan.

"Jika pemilik klub berbicara dengan sangat tegas, tidak ada dasarnya, itu seperti gugatan hukum. Apa yang dia katakan sangat jelas. Kami fokus pada sisi olahraga, menjaga orangnya, pemainnya, memastikan dia dalam kondisi terbaik untuk tampil sebagai pesepakbola. Dia tidak akan bermain di pertandingan ini, tetapi saya berharap dia semakin membaik dalam beberapa hari mendatang dan kita semakin dekat dengan apa yang kita inginkan," ujar Simeone.

Tanpa Alvarez, Ademola Lookman diperkirakan menjadi salah satu tumpuan Atletico Madrid di lini depan. Pemain anyar seperti Kang-in Lee dan sejumlah pemain lain juga menjadi perhatian dalam laga pembuka musim.

Simeone juga memberikan perhatian khusus kepada Cristian Romero yang baru bergabung dengan Atletico Madrid. Menurutnya, bek timnas Argentina tersebut memiliki karakter yang sesuai dengan identitas klub.

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