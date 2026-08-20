Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Alaves: Momentum Tuan Rumah Bangkit!

JawaPos.com – Rayo Vallecano akan menghadapi Deportivo Alaves pada pekan kedua Liga Spanyol 2026/2027. Pertandingan itu berlangsung di Estadio Ontime Butarque, Leganes, Jumat (21/8) dini hari WIB.

Laga ini menjadi momentum bagi Rayo Vallecano untuk bangkit setelah di laga sebelumnya kalah menyakitkan dengan skor 1-2 dari Sevilla. Pada laga yang berlangsung pada Minggu (16/8), tim berjuluk Los Franjirrojos unggul lebih dulu lewat gol Alvaro Garcia di menit keempat.

Namun sepasang hadiah penalti untuk Sevilla membuat kemenangan Rayo Vallecano raib. Sevilla pun comeback lewat eksekusi yang dilakukan Jon Guridi di menit ke-52 dan Gerard Fernandez di menit ke-90+7 atau injury time babak kedua.

Sementara itu, Alaves mengawali musim ini dengan cukup impresif. Kemenangan telak 3-0 atas Getafe di pekan perdana, Minggu (16/8) menjadi bekal kepercayaan diri sebelum melakoni partai tandang.

Terlebih lagi, tim besutan Quique Sanchez Flores memiliki keuntungan bahwa tuan rumah tidak bisa menggunakan markas Estadio De Vallecas untuk laga tersebut. Rayo Vallecano harus mengungsi ke kandang Leganes karena markas mereka, Estadio De Vallecas tidak bisa digunakan akibat tersandung masalah izin administrasi.

Izin pemakaian dan pengelolaan stadion berkapasitas 14 ribu penonton itu tengah ditangguhkan karena kasus pelanggaran aturan keselamatan. Otoritas setempat menolak laporan keselamatan yang diserahkan terlambat oleh manajemen klub, serta menolak permohonan sementara untuk membuka stadion tersebut bagi pertandingan versus Alaves.

Manajemen klub kemudian berinisiatif mengajukan permohonan kepada operator liga agar laga menghadapi Alaves ditunda. Namun La Liga menolak mentah-mentah permohonan tersebut sehingga Rayo Vallecano terpaksa menjadi tim musafir untuk sementara waktu.

Selain masalah penggunaan stadion kandang, Rayo Vallecano juga mengalami krisis lini belakang. Bek tengah, Luiz Felipe dipastikan absen karena masih bergelut dengan cedera hamstring.