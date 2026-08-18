Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

Vietnam membawa keunggulan agregat 2-0 atas Malaysia jelang leg kedua semifinal Piala AFF 2026 di Stadion Nasional My Dinh. (Instagram/@rafaelson_10)
JawaPos.com — Vietnam berada di atas angin untuk lolos ke final Piala AFF 2026 setelah menang 2-0 atas Malaysia pada leg pertama di Kuala Lumpur, Minggu (16/8/2026).
The Golden Star Warriors hanya perlu menjaga keunggulan saat menjamu Harimau Malaya di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Rabu (19/8/2026) pukul 20.00 WIB.
Prediksi Vietnam vs Malaysia pada leg kedua semifinal Piala AFF 2026 mengarah pada keunggulan tuan rumah karena Vietnam membawa agregat 2-0.
Rafaelson atau Nguyen Xuan Son membuka keunggulan pada menit 45+5, sebelum gol bunuh diri Faris Danish pada menit ke-86 membuat Vietnam semakin dekat dengan partai puncak.
Vietnam tidak harus menang untuk mengamankan tiket final.
Jika kalah 0-1, Vietnam tetap lolos karena unggul agregat 2-1, sedangkan Malaysia membutuhkan kemenangan setidaknya 0-4 untuk membalikkan keadaan dan melaju ke final.
Rekor kandang Vietnam juga menjadi modal penting. Dalam 15 pertandingan kandang terakhir di Piala AFF, Vietnam tidak pernah kalah dengan catatan 12 kemenangan dan 3 hasil imbang.
Menariknya, Malaysia menjadi tim terakhir yang mampu mengalahkan Vietnam di kandang dalam ajang Piala AFF.
Momen itu terjadi pada leg kedua semifinal Piala AFF 2014 ketika Malaysia menang 4-2 di Hanoi dan lolos dengan agregat 5-4 setelah kalah 1-2 pada leg pertama.
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Jawa Pos
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