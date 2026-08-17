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Abdul Rahman
Senin, 17 Agustus 2026 | 16.19 WIB

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025. (istimewa) - Image

Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025. (istimewa)

JawaPos.com - Putri Andriani Juficha, pemegang gelar Miss Earth Indonesia 2025, meninggal dunia pada Jumat, 14 Agustus 2026, di usia 26 tahun. Kepergian Putri terasa semakin mengharukan karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-26. 

Kabar meninggalnya Putri Juficha disampaikan organisasi Miss Grand Indonesia. Adapun penyebab kematiannya hingga kini belum diumumkan ke publik. Akan tetapi dugaan yang beredar, ia meninggal akibat mengalami serangan jantung.

Putri Juficha bukan sekadar dikenal karena kecantikan dan kiprahnya di atas panggung. Perempuan asal Manado, Sulawesi Utara, itu memiliki perjalanan yang cukup beragam. Di luar dunia pageant, Putri dikenal sebagai sosok yang memiliki latar belakang pendidikan komunikasi, melanjutkan studi di bidang hukum, aktif dalam isu lingkungan, serta memiliki ketertarikan terhadap musik.

Putri Andriani Juficha tumbuh sebagai perempuan muda yang tidak hanya mengandalkan penampilan. Pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Putri merupakan lulusan bidang komunikasi dan kemudian sempat melanjutkan pendidikan di bidang hukum.

Latar belakang tersebut turut membentuk cara Putri Juficha melihat dunia pageant. Baginya, seorang perempuan yang berada di panggung kontes kecantikan tidak hanya dituntut memiliki penampilan menarik, tetapi juga harus punya kemampuan berkomunikasi, memiliki wawasan, dan peduli terhadap persoalan sosial.

Hal itu terlihat dari isu yang kemudian dibawanya dalam berbagai aktivitas sebagai seorang beauty queen. Putri memberikan perhatian khusus terhadap persoalan lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah dan daur ulang, perlindungan sungai, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Perjalanan Putri Juficha di Dunia Kontes Kecantikan

Nama Putri Juficha semakin dikenal publik setelah mengikuti Miss Grand Indonesia 2025 sebagai perwakilan Sulawesi Utara. Dalam kompetisi tersebut, ia berhasil masuk jajaran Top 6 dan kemudian menjadi salah satu runner-up. Putri juga meraih penghargaan Miss Grand Best Social Project berkat proyek sosial yang dibawanya.

Pencapaian itu menjadi salah satu titik penting dalam kariernya di dunia pageant. Putri Juficha menunjukkan bahwa isu sosial dan lingkungan dapat menjadi bagian penting dari perjalanan seorang ratu kecantikan.

Tidak lama setelah kiprahnya di Miss Grand Indonesia, kesempatan lebih besar datang. Putri kemudian dipercaya menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Earth 2025.

Editor: Abdul Rahman
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